Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 10 листопада 2026 року.

Особовий склад:

близько 1 611 600 (+2 220) осіб

Озброєння та військова техніка:

Танки: 12 465 (+3)

Бойові броньовані машини: 25 696 (+13)

Артилерійські системи: 52 158 (+46)

РСЗВ: 2 266 (+3)

Засоби ППО: 1 754 (+1)

Літаки: 452

Гелікоптери: 356

Безпілотні системи та ракети:

Наземні робототехнічні комплекси: 3 117 (+8)

БпЛА оперативно-тактичного рівня: 603 351 (+1 331)

Крилаті ракети: 5 196

Морська техніка:

Кораблі та катери: 35

Підводні човни: 2

Техніка забезпечення:

Автомобільна техніка та автоцистерни: 173 013 (+525)

Спеціальна техніка: 4 892 (+3)

У дужках зазначено втрати за минулу добу. Дані уточнюються.