Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 10 листопада 2026 року.
Особовий склад:
близько 1 611 600 (+2 220) осіб
Озброєння та військова техніка:
Танки: 12 465 (+3)
Бойові броньовані машини: 25 696 (+13)
Артилерійські системи: 52 158 (+46)
РСЗВ: 2 266 (+3)
Засоби ППО: 1 754 (+1)
Літаки: 452
Гелікоптери: 356
Безпілотні системи та ракети:
Наземні робототехнічні комплекси: 3 117 (+8)
БпЛА оперативно-тактичного рівня: 603 351 (+1 331)
Крилаті ракети: 5 196
Морська техніка:
Кораблі та катери: 35
Підводні човни: 2
Техніка забезпечення:
Автомобільна техніка та автоцистерни: 173 013 (+525)
Спеціальна техніка: 4 892 (+3)
У дужках зазначено втрати за минулу добу. Дані уточнюються.