У Перу результат виборів мера було визначено підкиданням монети після того, як двоє кандидатів набрали однакову кількість голосів. Це змусило виборчі органи вдатися до незвичного, але юридично передбаченого методу для визначення переможця.

Про це пише hindustantimes.com

Згідно з повідомленням AFP, ця незвичайна подія сталася в Конімі — невеликому окрузі в перуанських Андах, неподалік від озера Тітікака.

У результаті підкидання монети перемога дісталася Рубену Кіспе Капаханьї з партії «Somos Perú» («Ми — Перу»). Він переміг свого суперника Саломіно Мамані Кіспе з партії «País Para Todos» («Країна для всіх»), попри те, що обидва кандидати отримали по 671 голосу.

Підкидання монети вирішує виборчу патову ситуацію

Кандадати брали участь у муніципальних виборах, що відбулися 4 жовтня. Офіційні дані Національного управління виборчих процесів Перу (ONPE) показали, що обидва кандидати набрали по 27,739% дійсних голосів, що призвело до абсолютної рівності.

Оскільки жоден із кандидатів не отримав переваги, Спеціальне виборче журі (JEE) провінції Уанкане організувало 4 листопада публічне жеребкування, щоб визначити переможця.

Представник виборчої комісії підкинув монету номіналом в один соль; результат виявився на користь Кіспе, який обрав зворотний бік (решку).

Коментуючи свою перемогу, Кіспе висловив вдячність за такий несподіваний результат.

«Я завжди хотів перемогти, і так вирішив Бог», — цитує його слова агентство AFP.

Що говорить виборче законодавство Перу?

Ця процедура не була імпровізованим рішенням, а механізмом, прямо передбаченим виборчим законодавством Перу.

Згідно зі статтею 26 (пункт 6) Закону Перу про муніципальні вибори, у разі рівності голосів між кандидатами питання має вирішуватися шляхом жеребкування. Раніше такі жеребкування проводилися шляхом підкидання монет або витягування кульок із символікою політичних партій.

Однак для муніципальних виборів 2026 року Національне виборче журі Перу ухвалило рішення (від 28 жовтня), яке уніфікує цю процедуру: тепер виборчі комісії зобов’язані використовувати монету номіналом в один соль, щоб забезпечити прозорість і справедливість.

Кандидат, який програв, ставить процедуру під сумнів

Хоча Мамані визнав, що такий метод є законним, він висловив невдоволення результатом.

Як повідомляє перуанське інформаційне агентство Andina, він закликав до виборчої реформи, яка б дозволила проводити другий тур голосування в разі рівності голосів, замість того щоб визначати переможця за допомогою випадку.

У містечку Коніма, розташованому на висоті близько 3860 метрів над рівнем моря, проживає приблизно 3500 осіб.

Цей випадок не є унікальним. Виборчі органи Перу вже вдавалися до подібних процедур раніше — зокрема, під час муніципальних виборів 2010, 2014 та 2022 років.