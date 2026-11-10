У Ґюмрі затримали двох російських військових. Їх звинувачують у нападі на українця.

Про це пише Медуза.

В вірменському місті Гюмрі затримали військовослужбовців російської військової бази за зверненням громадянина України Дмитра Самуеленка. Він заявив, що близько місяця тому військові побили його в Гюмрі. Чому це сталося, невідомо.

Наразі військові перебувають під вартою. Їх звинувачують у нападі з заподіянням незначної шкоди здоров’ю.

Це не перший подібний інцидент. На початку листопада вірменські правозахисники отримали відео, на якому військовослужбовці російської бази в Гюмрі принижують молоду людину. За даними «Радіо Свобода», постраждалий теж росіянин. На відео чути, як один із військових говорить йому: «Гюмрі — наше місто». У зв’язку з інцидентом порушено кримінальну справу.

У Гюмрі розташований основний гарнізон 102-ї російської військової бази – єдиної бази військ РФ у Вірменії. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Вірменії неодноразово викрадали антивоєнно налаштованих росіян. Їх відвозили на базу в Гюмрі, а звідти повертали до Росії.