Сьогодні, у Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва президент Зеленський зустрівся з митцями та культурними діячами, відзначив їх державними нагородами.
-Передав орден «Золота Зірка» мамі письменника, перекладача та громадського діяча Володимира Вакуленка, яким він нагороджений, на жаль, посмертно. Серед нагороджених також – Анатолій Кокуш, Марко Галаневич та Олена Цибульска – учасники гурту «ДахаБраха», Дарія Астаф’єва, Ярослава Гресь, Валерія Гузема, Віра Кобзар, Тарас Тополя, Любко Дереш, Юлія Козловець.
Всіх нас об’єднує розуміння, що культура і мистецтво дуже потрібні та важливі. Це голос. Там, де Україну не чутно, там, де не всі нас розуміють, саме голос мистецтва, культури, живопису, кіно – все те, що надихає всіх нас всередині держави, і те, що звучить сьогодні за кордоном, – має великий вплив. Дякую українським митцям за все, що ви робите: за поширення правди за кордоном про те, що відбувається в нашій країні, за підтримку духу українців всередині країні.
В цей день президент Зеленський підписав Указ, яким відзначив діячів культури України. А саме:
За вагомий особистий внесок у розвиток національної культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки, високу професійну майстерність та з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва постановляю:
Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня
КОКУША Анатолія Якимовича — генерального директора Товариства «Фільмотехнік»
МУЛУ Володимира Романовича — режисера, продюсера, журналіста
ХАЛПАХЧІ Андрія Яковича — голову Української кінофундації
Нагородити орденом «За заслуги» ІІ ступеня
ДОНЧИКА Андрія Віталійовича — генерального директора Державного підприємства «Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка»
ЛУПІЯ Ярослава Васильовича — кінорежисера-постановника, сценариста
СТЕЦЕНКА Кирила Вадимовича — скрипаля, композитора
Нагородити орденом «За заслуги» ІІІ ступеня
АВРАМЕНКА Володимира Андрійовича — виконувача обов’язків директора Державного підприємства «Українська студія хронікально-документальних фільмів»
БОРДЕНЮКА Сергія Григоровича — кінооператора-постановника, голову Національної спілки кінематографістів України
БУШМАКІНА Євгена Володимировича (посмертно) — актора театру і кіно, режисера
ЗАКОПЦЯ Михайла Львовича — директора Музею народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького
ІСАЄНКА Андрія Миколайовича — актора театру і кіно
КОСІВА Василя Михайловича — ректора Львівської національної академії мистецтв
КОФМАНА Геннадія Леонідовича — режисера, продюсера, керівника кінокомпанії «МаГіКа-Фільм»
КУРІЯ Олександра Дмитровича — керівника музичної частини Театрально-видовищного закладу культури «Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра»
ЛІНАРТОВИЧА Дмитра Костянтиновича — актора театру, кіно та дубляжу
МАЛАХОВА Ігоря Михайловича (посмертно) — кінорежисера-документаліста, сценариста
МОЗГОВОГО Семена Андрійовича — кінорежисера, сценариста, продюсера, актора
РИЖИКОВА Артема Сергійовича — кінооператора, режисера, продюсера
САВИЧЕНКА Ігоря Олександровича — кінопродюсера
СОТНИЧЕНКА Філіпа Олександровича — режисера, сценариста, монтажера, продюсера
СТОРОЖЕВА Сергія Євгеновича — режисера, сценариста, продюсера
ХАРЛАМПОВИЧА Адама Анатолійовича — благодійника, колекціонера сучасного мистецтва, засновника Громадської організації «Алгоритм дій», Волинська область
Нагородити орденом княгині Ольги ІІІ ступеня
АСТАФ’ЄВУ Дарію Вікторівну — волонтерку, співачку, телеведучу, засновницю книжкового застосунку «UnderBook»
ГОРБАЧ Марину Юріївну — кінорежисерку, сценаристку, продюсерку
ГРЕСЬ Ярославу Олегівну — громадську діячку, керівницю інтерактивних виставок «Ukraine WOW» і «Той день»
ІЛЛЄНКО Марію Вадимівну — начальника відділу Державного агентства України з питань кіно
ЛОКК-ТРАМБЕРГ Тііну — директорку Талліннського міжнародного кінофестивалю «Tallinn Blaсk Nights Film Festival»
ЛЮБАРСЬКУ Надію Володимирівну — начальника цеху Акціонерного товариства «Одеська кіностудія»
МАЧУХ Анну Миколаївну — виконавчу директорку Української кіноакадемії, співзасновницю та директорку онлайн-платформи Dzyga MDB
ПАНТЕЛЕЙМОНОВУ Ольгу Юріївну — продюсерку
РЕПНИЦЬКУ Тетяну Іванівну — директорку Музею сучасного українського мистецтва Корсаків, Волинська область
СОЛОВЕЙ Юлію Олегівну — співзасновницю Громадської організації «Юкрейн Вау», організаторку культурних проєктів
СУЛИМУ Галину Валентинівну — актрису кіно, діяча культури
Нагородити медаллю «За працю і звитягу»
ПАРФЕНЮК Олену Борисівну — кінознавицю
Присвоїти почесні звання:
«НАРОДНИЙ АРТИСТ УКРАЇНИ»
ДЕМЕЩУКУ Андрію Сергійовичу — головному балетмейстерові Концертно-театрального закладу культури «Український академічний фольклорно-етнографічний ансамбль «Калина»
«ЗАСЛУЖЕНИЙ АРТИСТ УКРАЇНИ»
ВАРЧЕНКО Катерині Олександрівні — актрисі театру і кіно
ГРИГОР’ЄВУ Олександру Олексійовичу — акторові театру і кіно
ЖАДАНУ Василю Івановичу — артистові, композитору, голові Сумської національно-культурної громадської організації «Ромале»
ЗАХАРЦЮ Сергію Олександровичу — артистові Національної заслуженої капели бандуристів України імені Г.І.Майбороди
КАЗИДУБУ Олегу Олександровичу — артистові оркестру Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької
КАРПЕНКО Анастасії Валеріївні — актрисі театру і кіно
КОБЗАР Вірі Василівні — актрисі театру, телебачення і кіно
КУРМАН Катерині Віталіївні — артистові балету – провідному майстру сцени Комунального закладу «Театрально-видовищний заклад культури «Академічний театр «Київ Модерн-балет»
МАРУСЯКУ Петру Васильовичу — провідному виконавцеві музичного гурту «Струни Орфея», керівнику осередку освітньо-культурної екосистеми «РОДОВІДсвіт» в селі Криворівня Верховинського району Івано-Франківської області
МРАМОРНОВІЙ Вікторії Борисівні — провідному концертмейстерові Національної музичної академії України
ПАШИНУ Євгену Владленовичу — кіноакторові
«ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ»
БАРЕНБОЙМУ Євгенію Зусьєвичу — кінознавцеві, сценаристу, редактору, режисеру, актору
БЕРЕГОВСЬКІЙ Христині Олександрівні — мистецтвознавцю, професорові Львівської національної академії мистецтв, директору галереї сучасного мистецтва «Zenyk Art Gallery»
ГАВАЛЮК Роксоляні Ігорівні — викладачеві Комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський музичний фаховий коледж імені С.П.Людкевича»
ЖАРКОВІЙ Валерії Борисівні — завідувачу кафедри Національної музичної академії України
КАСАВІНІЙ Олені Борисівні — художникові-аніматору, режисеру- постановнику, сценаристці
КОВАЛЬОВУ Юрію Миколайовичу — завідувачу кафедри Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука
МАЛОВІЧКУ Сергію Миколайовичу — піаністові, концертмейстеру, викладачеві Тернопільського мистецького фахового коледжу імені Соломії Крушельницької
УРИЦЬКОМУ Михайлу Яковичу — старшому викладачеві кафедри Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого
ЧЕРНЯВСЬКОМУ Володимиру Георгійовичу — члену Національної спілки художників України, професорові кафедри Національної академії образотворчих мистецтв і архітектури
ЧМІЛЬ Ганні Павлівні — організаторові кіновиробництва, кінознавиці, директорові Інституту культурології Національної академії мистецтв України
«ЗАСЛУЖЕНИЙ МАЙСТЕР НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ УКРАЇНИ»
БІЛИК Оксані Сергіївні — завідувачеві відділення, викладачу Володимирського педагогічного фахового коледжу імені Агатангела Кримського Волинської обласної ради
ЗАЦЕРКЛЯНІЙ Тетяні Антонівні — українській малювальниці, майстрині декоративного розпису, писанкарці, Полтавська область
МИРОНЕНКО Валентині Олександрівні — майстрині ручного переборного ткацтва, члену Сумського обласного осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України
ФІЛЬ Вікторії Олександрівні — науковому співробітникові відділу Національного музею народної архітектури та побуту України
«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ»
АЛАВАЦЬКІЙ Вікторії Володимирівні — керівнику зразкового ансамблю танцю «Натхнення» Комунального закладу «Центр культури та дозвілля» Болградської міської ради, Одеська область
АЛЕКСАНДРОВУ Максиму Івановичу — заступникові Голови Державного агентства України з питань кіно
БУДАРІНУ Ігорю Миколайовичу — завідувачеві сектору управління Державного агентства України з питань кіно
ГЛІТКО Ірині Леонідівні — головному бухгалтерові Державного некомерційного товариства «Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В.Лисенка»
ДЕДОВІЙ Ірині Сергіївні — заступникові директора Громадської організації «Барський міський художній аматорський театр», Вінницька область
ДЕРКАЧ Тетяні Петрівні — керівниці фільмосховища Державного підприємства «Національний центр Олександра Довженка»
ДОЛИНІ Олені Михайлівні — директорові Комунального закладу «Семенівська музична школа», Полтавська область
КЕШЕЛІ Маріанні Василівні — директорові Комунального закладу «Мукачівська школа мистецтв імені С.Ф.Мартона» Мукачівської міської ради, Закарпатська область
КРАВЧУК Оксані Вікторівні — директорові Комунального закладу мистецької освіти «Дитяча школа мистецтв № 5 Харківської міської ради»
КУЗЬМЕНКУ Микиті Аскольдовичу — операторові-постановнику
КУСІКУ Володимиру Олександровичу — директорові Кам’янець-Подільського територіального об’єднання клубних закладів та Центру культури і мистецтв «Розмай», Хмельницька область
МЕЗЕНЦЕВУ Олександру Володимировичу — начальникові зміни цеху Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької
МОВНАРУ Миколі Васильовичу — провідному методистові відділу Комунального закладу «Обласний організаційно-методичний центр культури» Закарпатської обласної ради
МОЛОДИКО Алісі Анатоліївні — провідному редакторові музичному Державної організації «Національний будинок органної та камерної музики України»
ПИЛУНСЬКІЙ Марії Леонідівні — художниці з гриму
СЕМЕНОВІЙ Оксані Олександрівні — начальникові відділу Державного підприємства «Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка»
СЕРЕБРІЯН Ользі Дмитрівні — головному бібліотекареві відділу Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки імені М.Івасюка
СЛОБОДІ Валентині Володимирівні — кінознавиці, сценаристці
ЧЕРНЕНКО Наталії Валентинівні — начальникові служби Державного підприємства «Національний академічний театр опери та балету України імені Т.Г.Шевченка»
ЧИБАРЬ Зої Михайлівні — заступникові начальника відділу Волинської обласної філармонії.