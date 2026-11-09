Сьогодні, у Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва президент Зеленський зустрівся з митцями та культурними діячами, відзначив їх державними нагородами.

-Передав орден «Золота Зірка» мамі письменника, перекладача та громадського діяча Володимира Вакуленка, яким він нагороджений, на жаль, посмертно. Серед нагороджених також – Анатолій Кокуш, Марко Галаневич та Олена Цибульска – учасники гурту «ДахаБраха», Дарія Астаф’єва, Ярослава Гресь, Валерія Гузема, Віра Кобзар, Тарас Тополя, Любко Дереш, Юлія Козловець.

Всіх нас об’єднує розуміння, що культура і мистецтво дуже потрібні та важливі. Це голос. Там, де Україну не чутно, там, де не всі нас розуміють, саме голос мистецтва, культури, живопису, кіно – все те, що надихає всіх нас всередині держави, і те, що звучить сьогодні за кордоном, – має великий вплив. Дякую українським митцям за все, що ви робите: за поширення правди за кордоном про те, що відбувається в нашій країні, за підтримку духу українців всередині країні.

В цей день президент Зеленський підписав Указ, яким відзначив діячів культури України. А саме:

За вагомий особистий внесок у розвиток національної культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки, високу професійну майстерність та з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва постановляю:

Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня

КОКУША Анатолія Якимовича — генерального директора Товариства «Фільмотехнік»

МУЛУ Володимира Романовича — режисера, продюсера, журналіста

ХАЛПАХЧІ Андрія Яковича — голову Української кінофундації

Нагородити орденом «За заслуги» ІІ ступеня

ДОНЧИКА Андрія Віталійовича — генерального директора Державного підприємства «Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка»

ЛУПІЯ Ярослава Васильовича — кінорежисера-постановника, сценариста

СТЕЦЕНКА Кирила Вадимовича — скрипаля, композитора

Нагородити орденом «За заслуги» ІІІ ступеня

АВРАМЕНКА Володимира Андрійовича — виконувача обов’язків директора Державного підприємства «Українська студія хронікально-документальних фільмів»

БОРДЕНЮКА Сергія Григоровича — кінооператора-постановника, голову Національної спілки кінематографістів України

БУШМАКІНА Євгена Володимировича (посмертно) — актора театру і кіно, режисера

ЗАКОПЦЯ Михайла Львовича — директора Музею народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького

ІСАЄНКА Андрія Миколайовича — актора театру і кіно

КОСІВА Василя Михайловича — ректора Львівської національної академії мистецтв

КОФМАНА Геннадія Леонідовича — режисера, продюсера, керівника кінокомпанії «МаГіКа-Фільм»

КУРІЯ Олександра Дмитровича — керівника музичної частини Театрально-видовищного закладу культури «Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра»

ЛІНАРТОВИЧА Дмитра Костянтиновича — актора театру, кіно та дубляжу

МАЛАХОВА Ігоря Михайловича (посмертно) — кінорежисера-документаліста, сценариста

МОЗГОВОГО Семена Андрійовича — кінорежисера, сценариста, продюсера, актора

РИЖИКОВА Артема Сергійовича — кінооператора, режисера, продюсера

САВИЧЕНКА Ігоря Олександровича — кінопродюсера

СОТНИЧЕНКА Філіпа Олександровича — режисера, сценариста, монтажера, продюсера

СТОРОЖЕВА Сергія Євгеновича — режисера, сценариста, продюсера

ХАРЛАМПОВИЧА Адама Анатолійовича — благодійника, колекціонера сучасного мистецтва, засновника Громадської організації «Алгоритм дій», Волинська область

Нагородити орденом княгині Ольги ІІІ ступеня

АСТАФ’ЄВУ Дарію Вікторівну — волонтерку, співачку, телеведучу, засновницю книжкового застосунку «UnderBook»

ГОРБАЧ Марину Юріївну — кінорежисерку, сценаристку, продюсерку

ГРЕСЬ Ярославу Олегівну — громадську діячку, керівницю інтерактивних виставок «Ukraine WOW» і «Той день»

ІЛЛЄНКО Марію Вадимівну — начальника відділу Державного агентства України з питань кіно

ЛОКК-ТРАМБЕРГ Тііну — директорку Талліннського міжнародного кінофестивалю «Tallinn Blaсk Nights Film Festival»

ЛЮБАРСЬКУ Надію Володимирівну — начальника цеху Акціонерного товариства «Одеська кіностудія»

МАЧУХ Анну Миколаївну — виконавчу директорку Української кіноакадемії, співзасновницю та директорку онлайн-платформи Dzyga MDB

ПАНТЕЛЕЙМОНОВУ Ольгу Юріївну — продюсерку

РЕПНИЦЬКУ Тетяну Іванівну — директорку Музею сучасного українського мистецтва Корсаків, Волинська область

СОЛОВЕЙ Юлію Олегівну — співзасновницю Громадської організації «Юкрейн Вау», організаторку культурних проєктів

СУЛИМУ Галину Валентинівну — актрису кіно, діяча культури

Нагородити медаллю «За працю і звитягу»

ПАРФЕНЮК Олену Борисівну — кінознавицю

Присвоїти почесні звання:

«НАРОДНИЙ АРТИСТ УКРАЇНИ»

ДЕМЕЩУКУ Андрію Сергійовичу — головному балетмейстерові Концертно-театрального закладу культури «Український академічний фольклорно-етнографічний ансамбль «Калина»

«ЗАСЛУЖЕНИЙ АРТИСТ УКРАЇНИ»

ВАРЧЕНКО Катерині Олександрівні — актрисі театру і кіно

ГРИГОР’ЄВУ Олександру Олексійовичу — акторові театру і кіно

ЖАДАНУ Василю Івановичу — артистові, композитору, голові Сумської національно-культурної громадської організації «Ромале»

ЗАХАРЦЮ Сергію Олександровичу — артистові Національної заслуженої капели бандуристів України імені Г.І.Майбороди

КАЗИДУБУ Олегу Олександровичу — артистові оркестру Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької

КАРПЕНКО Анастасії Валеріївні — актрисі театру і кіно

КОБЗАР Вірі Василівні — актрисі театру, телебачення і кіно

КУРМАН Катерині Віталіївні — артистові балету – провідному майстру сцени Комунального закладу «Театрально-видовищний заклад культури «Академічний театр «Київ Модерн-балет»

МАРУСЯКУ Петру Васильовичу — провідному виконавцеві музичного гурту «Струни Орфея», керівнику осередку освітньо-культурної екосистеми «РОДОВІДсвіт» в селі Криворівня Верховинського району Івано-Франківської області

МРАМОРНОВІЙ Вікторії Борисівні — провідному концертмейстерові Національної музичної академії України

ПАШИНУ Євгену Владленовичу — кіноакторові

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ»

БАРЕНБОЙМУ Євгенію Зусьєвичу — кінознавцеві, сценаристу, редактору, режисеру, актору

БЕРЕГОВСЬКІЙ Христині Олександрівні — мистецтвознавцю, професорові Львівської національної академії мистецтв, директору галереї сучасного мистецтва «Zenyk Art Gallery»

ГАВАЛЮК Роксоляні Ігорівні — викладачеві Комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський музичний фаховий коледж імені С.П.Людкевича»

ЖАРКОВІЙ Валерії Борисівні — завідувачу кафедри Національної музичної академії України

КАСАВІНІЙ Олені Борисівні — художникові-аніматору, режисеру- постановнику, сценаристці

КОВАЛЬОВУ Юрію Миколайовичу — завідувачу кафедри Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука

МАЛОВІЧКУ Сергію Миколайовичу — піаністові, концертмейстеру, викладачеві Тернопільського мистецького фахового коледжу імені Соломії Крушельницької

УРИЦЬКОМУ Михайлу Яковичу — старшому викладачеві кафедри Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого

ЧЕРНЯВСЬКОМУ Володимиру Георгійовичу — члену Національної спілки художників України, професорові кафедри Національної академії образотворчих мистецтв і архітектури

ЧМІЛЬ Ганні Павлівні — організаторові кіновиробництва, кінознавиці, директорові Інституту культурології Національної академії мистецтв України

«ЗАСЛУЖЕНИЙ МАЙСТЕР НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ УКРАЇНИ»

БІЛИК Оксані Сергіївні — завідувачеві відділення, викладачу Володимирського педагогічного фахового коледжу імені Агатангела Кримського Волинської обласної ради

ЗАЦЕРКЛЯНІЙ Тетяні Антонівні — українській малювальниці, майстрині декоративного розпису, писанкарці, Полтавська область

МИРОНЕНКО Валентині Олександрівні — майстрині ручного переборного ткацтва, члену Сумського обласного осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України

ФІЛЬ Вікторії Олександрівні — науковому співробітникові відділу Національного музею народної архітектури та побуту України

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ»

АЛАВАЦЬКІЙ Вікторії Володимирівні — керівнику зразкового ансамблю танцю «Натхнення» Комунального закладу «Центр культури та дозвілля» Болградської міської ради, Одеська область

АЛЕКСАНДРОВУ Максиму Івановичу — заступникові Голови Державного агентства України з питань кіно

БУДАРІНУ Ігорю Миколайовичу — завідувачеві сектору управління Державного агентства України з питань кіно

ГЛІТКО Ірині Леонідівні — головному бухгалтерові Державного некомерційного товариства «Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В.Лисенка»

ДЕДОВІЙ Ірині Сергіївні — заступникові директора Громадської організації «Барський міський художній аматорський театр», Вінницька область

ДЕРКАЧ Тетяні Петрівні — керівниці фільмосховища Державного підприємства «Національний центр Олександра Довженка»

ДОЛИНІ Олені Михайлівні — директорові Комунального закладу «Семенівська музична школа», Полтавська область

КЕШЕЛІ Маріанні Василівні — директорові Комунального закладу «Мукачівська школа мистецтв імені С.Ф.Мартона» Мукачівської міської ради, Закарпатська область

КРАВЧУК Оксані Вікторівні — директорові Комунального закладу мистецької освіти «Дитяча школа мистецтв № 5 Харківської міської ради»

КУЗЬМЕНКУ Микиті Аскольдовичу — операторові-постановнику

КУСІКУ Володимиру Олександровичу — директорові Кам’янець-Подільського територіального об’єднання клубних закладів та Центру культури і мистецтв «Розмай», Хмельницька область

МЕЗЕНЦЕВУ Олександру Володимировичу — начальникові зміни цеху Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької

МОВНАРУ Миколі Васильовичу — провідному методистові відділу Комунального закладу «Обласний організаційно-методичний центр культури» Закарпатської обласної ради

МОЛОДИКО Алісі Анатоліївні — провідному редакторові музичному Державної організації «Національний будинок органної та камерної музики України»

ПИЛУНСЬКІЙ Марії Леонідівні — художниці з гриму

СЕМЕНОВІЙ Оксані Олександрівні — начальникові відділу Державного підприємства «Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка»

СЕРЕБРІЯН Ользі Дмитрівні — головному бібліотекареві відділу Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки імені М.Івасюка

СЛОБОДІ Валентині Володимирівні — кінознавиці, сценаристці

ЧЕРНЕНКО Наталії Валентинівні — начальникові служби Державного підприємства «Національний академічний театр опери та балету України імені Т.Г.Шевченка»

ЧИБАРЬ Зої Михайлівні — заступникові начальника відділу Волинської обласної філармонії.