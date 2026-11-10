Кайоко Гото, директорка відділу Європи та Центральної Азії Департаменту політичних питань і питань розбудови миру та Департаменту операцій з підтримання миру, на засіданні Радбезу повідомила, що ситуація в Україні стала ще більш тяжкою та небезпечною навіть порівняно з тим, що ми доповідали місяць тому.

-Мільйони мирних жителів України залишаються під постійним вогнем, оскільки Російська Федерація посилює атаки на населені пункти та цивільну інфраструктуру по всій території України.

Лише тиждень тому, 2 листопада, внаслідок жахливого удару по будівлі школи в селищі Комишуваха Запорізької області — яка слугувала укриттям і пунктом видачі гуманітарної допомоги — загинули, за наявними даними, щонайменше 55 осіб, ще п’ятеро отримали поранення. Повідомляється, що 45 осіб досі вважаються зниклими безвісти під завалами.

Наступної ночі, 3 листопада, у Харкові російський авіаудар влучив у лікарняний комплекс; унаслідок цього постраждали щонайменше 73 людини.

Того ж дня в Дніпрі російський ракетний удар зруйнував хоспіс, через що довелося евакуювати десятки літніх пацієнтів і людей із невиліковними захворюваннями.

29 жовтня збройні сили Російської Федерації здійснили низку смертоносних атак по всій Україні, завдавши ударів по цивільних об’єктах у денний час, коли там перебувало багато людей.

У Дніпрі російський безпілотник реактивного типу влучив у залізничну платформу, де було багато людей; за наявними даними, загинули 15 мирних жителів, ще 14 отримали поранення.

У Чернігові внаслідок атаки безпілотника на жваву вулицю в центрі міста, за повідомленнями, загинули двоє 15-річних дівчат, а 37 цивільних осіб, серед яких п’ятеро дітей, отримали поранення.

Про загибель мирних жителів також повідомлялося в Кременчуці (Полтавська область), Ізюмі (Харківська область) та Києві.

Про нові атаки, що призвели до жертв серед цивільного населення, повідомлялося протягом минулої ночі та цими вихідними в Київській, Дніпропетровській, Житомирській, Полтавській та Одеській областях.

Кількість жертв серед цивільного населення в Україні сягає рекордних показників.

У вересні цього року загинули щонайменше 328 мирних жителів, а 2105 отримали поранення. Цей показник на 85 відсотків перевищує дані за вересень минулого року. Попередній аналіз свідчить про те, що кількість жертв серед цивільного населення в жовтні була такою ж високою, як і у вересні.

Загалом, від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) підтвердило загибель в Україні щонайменше 17 968 ​​цивільних осіб, зокрема 874 дітей. Щонайменше 57 713 цивільних осіб, серед яких 3 504 дитини, отримали поранення.

Фактичні цифри, ймовірно, значно вищі.

За даними російської влади, протягом вересня внаслідок ударів з боку України в різних регіонах Російської Федерації загинуло щонайменше 53 людини, а 462 отримали поранення.

Надходять повідомлення про нові жертви серед цивільного населення.

Сьогодні вночі внаслідок атаки українських безпілотників у північно-західній частині Ленінградської області, за повідомленнями, загинула одна людина.

Напередодні, у західному російському регіоні — Курській області, також повідомлялося про загибель цивільної особи внаслідок атаки українського безпілотника.

25 жовтня, згідно з повідомленнями, четверо людей загинули внаслідок ударів безпілотників по місту Бєлгород на заході Росії.

Протягом останніх кількох тижнів також надходили повідомлення про атаки України на російські нафтові та промислові об’єкти.

Під час одного з таких ударів, що стався 30 жовтня в Самарській області, українські безпілотники уразили промислові об’єкти; за наявною інформацією, там загинуло щонайменше двоє людей, які брали участь у гасінні пожеж, що виникли внаслідок атаки.

З наближенням зимового сезону дедалі більшу тривогу викликає посилення атак Російської Федерації на критично важливі енергетичні об’єкти України. Сукупний вплив цих дій на життя цивільного населення стає дедалі тяжчим. У період із 30 жовтня по 2 листопада внаслідок пошкодження низки критично важливих енергетичних об’єктів сотні тисяч домогосподарств по всій Україні залишилися без електроенергії — у деяких випадках на кілька днів. Це торкнулося, зокрема, Київської, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей. Відключення також призвели до перебоїв у водопостачанні та роботі громадського транспорту, особливо в Київській і Дніпропетровській областях.

Ця руйнівна тенденція продовжилася й цими вихідними: за наявними даними, ще 600 000 людей залишилися без електропостачання внаслідок російських ударів по енергетичних об’єктах у Дніпропетровській області.

Ми знову наполегливо закликаємо негайно припинити атаки на енергетичну інфраструктуру. Якщо ці напади триватимуть, це призведе до величезних страждань серед цивільного населення України та спричинить подальше переміщення людей цієї зими.

Крім того, удари по енергетичній інфраструктурі створюють загрозу для безпечної експлуатації ядерних об’єктів в Україні.

У зв’язку з цим нас також непокоять повідомлення про нещодавні повторювані російські атаки на підстанції кількох українських атомних електростанцій.

Тривожним є те, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) продовжує повідомляти про військову активність поблизу Запорізької АЕС, яка цими вихідними знову залишилася без стабільного зовнішнього електропостачання.

Регіональні та глобальні наслідки цієї війни продовжують погіршуватися. У Чорному морі інциденти, що зачіпають комерційне судноплавство, продовжують негативно впливати на глобальну продовольчу безпеку.

Цими вихідними збройні сили РФ повідомили про завдання ударів по двох контейнеровозах — в українському порту Чорноморськ та в порту Одеса. Повідомляється також про влучання в третє судно — суховантаж — у Чорному морі, на південний захід від українського порту Одеса.

Такі атаки поширюються далеко за межі портів України та Російської Федерації.

28 жовтня в ексклюзивній економічній зоні Болгарії в Чорному морі безпілотники атакували контейнеровоз під прапором Ліберії, внаслідок чого судно затонуло.

Цьому передували повідомлення про схожі напади на судна в територіальних водах Румунії.

Ця тривожна тенденція підриває безпеку судноплавства та ставить під загрозу глобальну продовольчу безпеку, оскільки альтернативні маршрути не можуть повноцінно замінити пропускну здатність чорноморських шляхів.

Ми знову закликаємо забезпечити захист цивільних суден і портової інфраструктури. Ми наполегливо закликаємо сторони до деескалації та узгодження практичних домовленостей, які гарантували б безпеку судноплавства.

Після майже п’яти років, позначених рекордними показниками смертності, руйнувань і страждань цивільного населення, війна в Україні стає дедалі небезпечнішою та менш передбачуваною.