Морські піхотинці Збройних сил України успішно висадилися на лівобережжі Херсонщини та закріпилися на зайнятих рубежах. Наразі вони продовжують просуватися вглиб окупованої території.

Про це в інтерв’ю проєкту “Радіо Свобода. Крим.Реалії” розповів начальник штабу 34-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ полковник Алім Керімов, повідомляє OBOZ.UA. Керімов також пояснив, як змінилася тактика російських військ на Херсонському напрямку.

За його словами, українські морпіхи утримують позиції на лівому березі Дніпра та в острівній зоні.

“У нас є в цілому багато позицій на лівому березі, на які проводяться ротації на постійній основі. І ми просуваємося в усій цій острівній зоні і в цілому будемо, прямо скажімо, в деякому населеному пункті на лівому березі”, – розповів військовий.

Полковник не став називати населений пункт, де вдалося закріпитися українським військовим, або уточнювати, наскільки далеко вони просунулися.

Він зазначив, що морпіхи не лише утримують зайняті рубежі, а й продовжують штурмувати позиції ворога.

“Я б сказав, що вони водночас зберігають рубежі, позиції там, де вони знаходяться, і в той же час вони просуваються, штурмують позиції противника і, відповідно, просуваються вглиб противника на визначені нами позиції. Тобто вони ротувалися, закріпилися на лівому березі, просунулися, закріпилися, відповідно, передали позицію, просунулися далі”, – пояснив начальник штабу бригади.

Як змінилася тактика російських військ

За словами Керімова, російські війська суттєво скоротили кількість штурмів на Херсонському напрямку. Якщо у 2025 році українські військові фіксували до 700 таких виходів, то нині – близько 150–200 на рік.

Менш активним став і рух російських човнів. Торік зафіксували близько 200 виходів, тоді як за перші шість місяців поточного року – лише 22.

Водночас противник посилює застосування артилерії, авіації та FPV-дронів. Безпілотники російські війська використовують не лише для ударів по військових позиціях, а й для атак на цивільне населення Херсонщини.

Лише за серпень 30-й корпус морської піхоти зафіксував понад 26 тисяч ударів дронами.

Керімов пояснює таку зміну тактики невдалими спробами просування російських військ. За його словами, противник переходить до так званого “гібридного наступу”, зосереджуючись на дистанційних ударах і терорі цивільного населення.

Як повідомляло Інше ТВ, Президент України Володимир Зеленський заявив, що під прикриттям гуманітарної операції в Олешках російська армія провела значну ротацію особового складу та техніки на Лівобережжі.