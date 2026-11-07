У суботу, 7 листопада, з 20:00 до 23:00 триватимуть планові технічні роботи. У цей час у Резерв+ можуть виникати затримки з отриманням або оновленням електронного військово-облікового документа. Це також може вплинути на інші послуги, пише Міністерство оборони України.

Якщо документ знадобиться вам увечері, збережіть його на телефон завчасно. Для цього на головному екрані Резерв+ натисніть «+» і виберіть «Завантажити PDF».

Якщо під час робіт документ не оновиться, спробуйте пізніше. Повторно входити в обліковий запис не потрібно. Після завершення робіт всі сервіси Резерв+ працюватимуть у звичному режимі.