США офіційно пропонують винагороду у $20 млн доларів будь-кому, хто має інформацію про ядерну програму Ірану. Про це повідомив Державний департамент США у суботу, 7 листопада, пише Кореспондент.

“Якщо ви маєте інформацію про ядерну програму Ірану, її активи або пов’язаних із нею осіб, надішліть її нам через Signal або нашу лінію для повідомлень на базі Tor. Ви можете претендувати на винагороду та переселення”, – йдеться в оголошенні програми Винагорода за справедливість (Rewards for Justice).

Держдеп шукає інформацію про іранських ядерних науковців та персонал, технології та можливості, пов’язані з нею, а також відповідні організації та їхній персонал. Зокрема, йдеться про відомості щодо ядерних об’єктів, обладнання та його переміщення.

У відомстві Марка Рубіо нагадали, що у 2025 році Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) встановило, що Іран збагачує уран до 60%. Це значно перевищує рівень, необхідний для цивільної ядерної енергетики, і наближається до 90% – рівня збагачення, який зазвичай використовують для виробництва ядерної зброї.

“Іран залишається єдиною країною, яка не володіє ядерною зброєю, але виробляє уран із таким високим рівнем збагачення. За оцінками експертів, наявних запасів у разі подальшого збагачення може вистачити для виготовлення кількох ядерних боєзарядів”, – йдеться в повідомленні.

Невиконання Іраном зобов’язань щодо гарантій МАГАТЕ призвело до того, що агентство втратило доступ до отримання інформації про виробництво та запаси країни ключових компонентів ядерної програми, зокрема центрифуг.