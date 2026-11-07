Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус очікує, що до кінця березня 2027 року буде ухвалено принципове рішення щодо розробки нової бойової авіаційної системи. Про це він заявив у коментарях, опублікованих у суботу, передає УНН із посиланням на dpa.

У розмові з медіагрупою Funke Пісторіус зазначив, що дуже хотів би, аби німецька аерокосмічна промисловість відіграла свою роль у створенні нового винищувача — особливо після того, як раніше цього року було закрито франко-німецький проєкт FCAS.

За його словами, німецька промисловість не зможе реалізувати такий проєкт самотужки, проте вона зацікавлена ​​в налагодженні співпраці з міжнародними партнерами.

“Наразі розглядаються два варіанти. Один із них — участь у Глобальній бойовій авіаційній програмі (GCAP), до якої залучені Велика Британія, Італія та Японія. Ми вже ведемо переговори з цього приводу”, — повідомив він.

“Нам, наприклад, слід з’ясувати, чи не призведе залучення Німеччини до суттєвих затримок, що було б навряд чи прийнятним для всіх сторін”, — додав Пісторіус.

Другий варіант передбачає, що компанія Airbus могла б розробити власний проєкт у співпраці з іншими європейськими партнерами, орієнтуючись на початок 2040-х років.

У жовтні прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем запропонував канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу спільно розробити новий винищувач у межах програми GCAP.

Франко-німецький проєкт винищувача FCAS зазнав краху, оскільки після багаторічних переговорів сторони так і не змогли дійти згоди.