Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 07 листопада 2026 року.
Особовий склад:
близько 1 604 110 (+2 280) осіб
Озброєння та військова техніка:
Танки: 12 456
Бойові броньовані машини: 25 654 (+3)
Артилерійські системи: 52 000 (+44)
РСЗВ: 2 257 (+3)
Засоби ППО: 1 747 (+3)
Літаки: 452
Гелікоптери: 356
Безпілотні системи та ракети:
Наземні робототехнічні комплекси: 3 093 (+8)
БпЛА оперативно-тактичного рівня: 598 840 (+1 224)
Крилаті ракети: 5 192
Морська техніка:
Кораблі та катери: 35
Підводні човни: 2
Техніка забезпечення:
Автомобільна техніка та автоцистерни: 171 389 (+460)
Спеціальна техніка: 4 881 (+3).
У дужках зазначено втрати за минулу добу. Дані уточнюються.