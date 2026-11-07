Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 07 листопада 2026 року.

Особовий склад:

близько 1 604 110 (+2 280) осіб

Озброєння та військова техніка:

Танки: 12 456

Бойові броньовані машини: 25 654 (+3)

Артилерійські системи: 52 000 (+44)

РСЗВ: 2 257 (+3)

Засоби ППО: 1 747 (+3)

Літаки: 452

Гелікоптери: 356

Безпілотні системи та ракети:

Наземні робототехнічні комплекси: 3 093 (+8)

БпЛА оперативно-тактичного рівня: 598 840 (+1 224)

Крилаті ракети: 5 192

Морська техніка:

Кораблі та катери: 35

Підводні човни: 2

Техніка забезпечення:

Автомобільна техніка та автоцистерни: 171 389 (+460)

Спеціальна техніка: 4 881 (+3).

У дужках зазначено втрати за минулу добу. Дані уточнюються.