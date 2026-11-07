Депутати Миколаївської міської ради підтримали рішення про визначення суб’єкта сортування відходів. Ним стало ТОВ «ЛНК РЕСАЙСЛІНГ», яке раніше перемогло у відкритому конкурсі.

Про це повідомляє Миколаївська міськрада, передає Інше ТВ.

Під час засідання сесії перший заступник директора департаменту міського господарства Ігор Набатов повідомив, що компанія-переможець конкурсу зобов’язалася власним коштом побудувати сортувальну лінію протягом 13 місяців із моменту укладення відповідного договору.

Також підприємство передаватиме 10% доходу для утримання міського полігона твердих побутових відходів.

За словами Ігоря Набатова, реалізація проєкту дасть змогу створити важливий для міста інфраструктурний об’єкт.

«Ми зможемо отримати об’єкт, який дозволить знизити навантаження на діючий полігон ТПВ», — зазначив він.

Ігор Набатов також наголосив, що захоронення відходів, яке наразі практикують у Миколаєві, є найменш сприятливим для довкілля способом поводження з ними. Запуск сортувальної лінії має покращити цю ситуацію.

«Потенційно ми зможемо до 35 відсотків знизити навантаження на полігон твердих побутових відходів, що дасть можливість довше експлуатувати його», — додав Ігор Набатов.

А що з тарифами?

Як зазначив міський голова Олександр Сєнкевич, тариф за вивезення сміття підійматися не буде. Поки що.

– Після завершення будівництва, запуску об’єкта та оцінки фактичних витрат можна буде зрозуміти, як його робота вплине на собівартість послуги та чи виникне взагалі необхідність переглядати тариф. Орієнтовно це питання може постати через півтора-два роки.

Але зараз говорити про конкретне підвищення, його розмір чи дату немає підстав, – заявив Сєнкевич.

Як повідомляло Інше ТВ, у серпні 2025 року міськрада Миколаєва не затвердила результати конкурсу на сортування сміття – мер казав, що це через «телеграм-помийки» і обіцяв новий конкурс. У червні цього року такий конкурс було оголошено.