Миколаїв повторно запускає конкурс на будівництво сучасної станції сортування відходів поблизу міського полігону твердих побутових відходів.

Про це повідомили в Миколаївській міськраді, передає Інше ТВ.

«Цей об’єкт є одним із ключових інфраструктурних проєктів громади у сфері поводження з відходами, підготовка якого тривала системно та послідовно. Головна мета майбутнього комплексу — суттєво зменшити екологічне навантаження на міський полігон та скоротити обсяг захоронення сміття до 30%.

Раніше конкурс уже проходив два етапи запуску, проте процедуру не було завершено з об’єктивних причин.

Зважаючи на попередній досвід, профільні служби спільно з депутатами Миколаївської міської ради провели додаткову роботу та детально доопрацювали конкурсну документацію. Оновлені умови стали більш чіткими, прозорими та адаптованими до реальних фінансово-технічних можливостей потенційних інвесторів.

Наразі конкурс офіційно перезапущено. Миколаївська міська рада запрошує до участі українські та міжнародні компанії», – йдеться в повідомленні міськради.

Як повідомляло Інше ТВ, у серпні 2025 року міськрада Миколаєва не затвердила результати конкурсу на сортування сміття – мер казав, що це через «телеграм-помийки» і обіцяв новий конкурс