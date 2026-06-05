Українська протиповітряна оборона (ППО) у травні збільшила ефективність перехоплення ворожих дронів і ракет попри зростання інтенсивності атак.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Інше ТВ.

За даними щоденних зведень Повітряних Сил ЗСУ, минулого місяця під час масованих атак противник застосував 8 351 засіб повітряного нападу. Для порівняння – у квітні було близько 6 700.

Таким чином, інтенсивність ворожих атак уже кілька місяців поспіль перебуває на рекордних рівнях.

У травні українська ППО перехопила 7 588 дронів і ракет:

БпЛА типу «Шахед», «Гербера», «Італмас» тощо – зафіксовано запуск 8 150, перехоплено 7 476; відсоток перехоплення – 91,73%;

крилатих і балістичних ракет – зафіксовано запуск 211, перехоплено 112; відсоток перехоплення – понад 53%.

Загальний рівень перехоплення повітряних цілей під час масованих ударів досяг 90,75%.

Серед знищених у травні ракет:

2 надскладні для збиття аеробалістичні ракети Х-47 М2 «Кинджал»;

50 крилатих ракет Х-101;

10 балістичних ракет «Іскандер-М/KN-23»;

11 крилатих ракет «Калібр»;

14 керованих авіаційних ракет Х-59/69;

24 крилатих ракет «Іскандер-К».

Наші захисники неба демонструють результати, які не здатна повторити жодна інша армія, проте не можна ігнорувати сигнали повітряної тривоги за жодних обставин. І коли ППО відбиває ворожі атаки, потрібно перебувати в укриттях.

Найбільш масовані дронові та ракетні атаки травня

У ніч на 13 травня ворог розпочав масований напад, який тривав понад 30 годин, намагаючись кількома хвилями ударів перевантажити українську систему протиповітряної оборони.

Під час атаки загалом було застосовано 1 567 дронів та 56 ракет різних типів. Відсоток збиття безпілотників становив 93%, ракет – 72%. Сили ППО фактично працювали безперервно, використовуючи лише короткі паузи для відновлення й перезаряджання техніки та перепочинку особового складу.

Надзвичайно масштабною і складною була атака в ніч на 24 травня. Особливість цього масованого нападу – застосування великої кількості засобів повітряного нападу з різними параметрами польоту, які летіли майже водночас у кілька хвиль.

Тоді ворог запустив 600 БпЛА різних типів, 30 звичайних балістичних ракет, «Кинджали» та «Циркони», які теж заходять на ціль за балістичною траєкторією, понад 50 крилатих ракет, а також вдарив двома балістичними ракетами середньої дальності «Орєшнік».

Попри складність атаки, українські захисники неба перехопили 91% дронів та більш ніж половину від загальної кількості ракет.

Навіть під рекордним тиском ППО продовжує захищати населення та критичну інфраструктуру. Кожна збита ракета і дрон – це збережені життя цивільних, менші руйнування і потужний удар по планах ворога.

Але в умовах рекордних навантажень критично потрібні ракети, здатні збивати балістику. Тому Україна розраховує на підтримку партнерів у закупівлі ракет PAC-3 до систем ППО Patriot, які здатні перехоплювати балістику. Про це йшлося у розмовах з партнерами напередодні чергового засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», яке має відбутися в червні.

Як повідомляло Інше ТВ, Ворог атакував Україну 2 ракетами та 216 дронами