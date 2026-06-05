Українським морським коридором з вересня 2023 року перевезено 200 мільйонів тонн вантажів, з яких 118 мільйонів тонн становить зерно. Загалом оброблено понад 7 800 суден.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України, передає Інше ТВ.

«З початку 2026 року морськими портами України вже оброблено майже 35 мільйонів тонн вантажів. Українські вантажі відправилися у 56 країн світу. Це результат щоденної роботи тисяч людей у надзвичайно складних умовах. Працівники портів, логісти, моряки, диспетчери, інженери та ремонтні бригади працюють під обстрілами, відновлюють пошкоджену інфраструктуру й забезпечують рух суден. Саме завдяки їхній роботі Україна залишається частиною світової продовольчої системи та виконує свою відповідальність перед десятками країн», — зазначив Олексій Кулеба.

Попри системні атаки росії на порти, енергетичну та логістичну інфраструктуру, Український морський коридор продовжує працювати. Лише у квітні цього року було зафіксовано понад 500 атак БпЛА на логістику — фактично обстріли відбувалися через день.

Від початку повномасштабної війни пошкоджено або частково знищено 935 об’єктів портової інфраструктури та 191 цивільне судно, постраждало 255 цивільних осіб.

Як повідомляло Інше ТВ, Два роки Українському морському коридору – станом на серпень 2025 року було перевезено понад 137 млн тонн вантажів