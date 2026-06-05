Литва має намір вже цього року довести оборонні витрати до 5,38% ВВП, ставши першою країною НАТО, котра перевищить позначку у 5% на оборону. Про це повідомило МЗС країни, пише Кореспондент.

За даними міністра оборони Робертаса Каунаса витрати становитимуть 4,79 млрд євро.

У минулі роки оборонні витрати країни перевищували 3% ВВП. У 2026 році їх планують збільшити ще на 1,59 млрд євро.

“Якщо ми не інвестуватимемо у свою безпеку, ніхто не прийде захищати нас”, – пояснив Каунас. Він зазначив, що оборона держави будується на двох принципах – національних можливостях та колективному захисті в межах НАТО.

Додаткові кошти передбачені на модернізацію Збройних сил, розвиток систем протиповітряної оборони та закупівлю важкої військової техніки.

Литва має намір придбати нові системи ППО, а також ліквідувати дефіцит засобів захисту від балістичних та крилатих ракет. Одним із найбільших проектів стане контракт на постачання німецьких танків Leopard 2A8. Ще близько 700 млн євро виділять через оборонний держфонд на проекти у галузі безпеки.

Рішення про збільшення витрат ухвалили на тлі домовленостей у межах НАТО щодо поступового підвищення оборонних бюджетів.