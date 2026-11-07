У ніч проти 7 листопада російські війська атакували столицю. Від ударами було енерго- та теплопостачання, але постраждала і житлові будинки.

У Солом’янському районі виникли пожежі та зафіксовано руйнування і пошкодження житлових будинків, дитячого садка й нежитлової будівлі.

За однією з адрес частково зруйновано фасад першого поверху п’ятиповерхового житлового будинку. Загоряння не було, загиблих і постраждалих немає.

Ще за трьома адресами вибуховою хвилею вибило вікна в п’ятиповерхових будинках. Одна людина отримала травми.

Також зафіксовано руйнування двоповерхової будівлі на території дитячого садка.

На іншій локації горіли припаркована вантажівка та нежитлова будівля. Пожежу ліквідовано.

За ще двома адресами постраждали двоє людей, серед них дитина. Загалом унаслідок атаки травмовано троє людей.

У селі Богданівка Броварського району ворожий дрон поцілив у приватну оселю, спричинивши руйнування та пожежу.

Під уламками опинилося подружжя. Жінка 1960 року народження вибралася самостійно, а її чоловіка 1951 року народження оперативно деблокували та врятували рятувальники ДСНС. Обоє отримали травми.