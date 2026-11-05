У Німеччині, Австрії та Угорщині в солодощах, які роздавали на Геловін, було виявлено голки та інші гострі металеві предмети. У зв’язку з цим поліція закликала батьків перевіряти частування, які отримали їхні діти, повідомляє ВВС.

Поліція низки німецьких земель — від Баварії на південному сході до Нижньої Саксонії на півночі — повідомила про відповідні інциденти.

У місті Бремерферде, що на захід від Гамбурга, дев’ятирічна дівчинка поранила язик, коли їла шоколадний батончик, усередині якого виявили шпильку завдовжки 5 см.

Тим часом в Угорщині поліція розпочала кримінальне розслідування після того, як у солодощах, що їх отримали діти під час традиційного збору цукерок (у межах звичаю «гаманець або життя»), знайшли цвяхи, шурупи та шматки дроту. Це сталося в місті Дьомрьо (східніше Будапешта) та його околицях.

За повідомленням місцевої влади, одній дівчинці дали іриску, загорнуту в обгортку від шоколаду, всередині якої був цвях. На щастя, дитина вчасно помітила сторонній предмет і не проковтнула цукерку.

Про кілька подібних випадків повідомили також в Австрії. Міністр внутрішніх справ Герхард Карнер назвав ці дії «боягузливими, зловмисними, а в деяких випадках — такими, що становлять загрозу для життя».

Маленький цвях, знайдений всередині іриски в Угорщині (джерело: міська рада Дьомрьо / Facebook).

Австрійська поліція повідомила, що розслідування тривають у чотирьох федеральних землях. Зокрема, в районі Амштеттен (на схід від Лінца) 10-річна дівчинка отримала незначну травму ротової порожнини, відкусивши шматочок шоколадного батончика.

Губернаторка землі Нижня Австрія Йоганна Мікль-Ляйтнер заявила, що винні мають понести покарання за всією суворістю закону, додавши: «Наші діти заслуговують на безтурботне дитинство, і ми й надалі дбатимемо про це».

Поліція німецької землі Баварія (південний схід країни) зазначила, що, хоча подібні випадки траплялися й протягом останніх двох років, цьогорічні попередні дані свідчать про значне зростання кількості таких інцидентів. Поліція Баварії повідомила про щонайменше 25 випадків, коли в солодощах знаходили голки, гвинти або цвяхи.

Правоохоронці в регіоні Середня Франконія (західна Баварія) також попередили про ризик наслідування таких дій — після того, як одна з матерів виявила голку в шоколадному батончику своєї дитини й заявила про це в поліцію.

Згодом вона знову звернулася до поліції й повідомила, що її дитина зізналася: саме вона встромила голку, щоб налякати свою матір. Але інші випадки виявилися реальними.