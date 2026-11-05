Сьогодні під ударом українських дронів опинився Рязанський нафтопереробний завод (РНПК) у Рязанській області.

Підприємство входить в четвірку найбільших НПЗ ворога за обсягами переробки нафти та є найбільшим у Центральному федеральному окрузі. Проєктна потужність становить понад 17 млн тонн нафти на рік, що дорівнює майже 5% усіх нафтопереробних потужностей країни терориста.

Завод має стратегічне значення для паливного забезпечення Москви, центральних регіонів та російського ВПК. Виробляє автомобільний бензин, дизельне пальне, авіаційний керосин, мазут та інші нафтопродукти.

Підприємство вже неодноразово зазнавало уражень протягом 2026 року. Після попередніх атак та ремонтних робіт завод лише нещодавно відновив виробничу діяльність.