У німецькому Мюнхені затримали громадянку України, яка, попередньо, підозрюється у вбивстві дитини, передає УНН.

Як повідомили в МЗС, у відповідь на звернення консулів генерального консульства України в Мюнхені до місцевої поліції отримано підтвердження факту затримання громадянки України в одному з готелів Мюнхена.

Попередньо вона підозрюється у вбивстві дитини. Матеріали передані до суду, який завтра має розглянути цю справу.

Раніше видання Bild повідомило, що в готельному номері неподалік головного залізничного вокзалу Мюнхена виявили мертвого хлопчика орієнтовно 13 років. Місцеві служби розслідують ймовірне вбивство. Матір виявили поруч із дитиною з важкими пораненнями.