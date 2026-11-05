Два з трьох російських танкерів, які першими вирушили до США в межах дизельної угоди Трампа і путіна, змінили курс і більше не йдуть до американських портів.

Про це пише Financial Times, у коментарі виданню підтвердив аналітик компанії Kpler, передає Громадське.

Так, російський танкер «Талісман», який перебуває під санкціями США, Великої Британії та Європейського Союзу, а також танкер Leruo під прапором африканської держави Сьєрра-Леоне, більше не позначають Східне узбережжя США як своє місце прибуття.

Leruo 2 листопада змінив напрямок на Бразилію, коли «Талісман» повернув з Атлантичного океану й вирушив до Середземного моря, а зараз перебуває біля берегів Алжиру.

Третій танкер під назвою Agioi Fanendes, який належить Греції, продовжує шлях до США, але показує сигнал про «очікування на команду». Раніше компанія-власник цього судна, Eastern Mediterranean Maritime, у коментарі FT заявила, що остаточний пункт призначення ще не підтверджений.

«З огляду на очевидну нерішучість американських покупців — через регуляторні, законодавчі та санкційні питання — не буде великою несподіванкою, якщо цей танкер також змінить курс і попрямує не до США», — сказав аналітик Kpler Мет Сміт.

Як пише FT, запаси дизельного палива у США впали нижче 100 мільйонів барелів вперше за понад два десятиліття.

Нагадаємо, що лише вчора «Радіо Свобода» з посиланням на джерела писала, що українська влада й американські організації відстежують вісім російських танкерів, які везуть до США понад 300 тисяч тонн дизелю. Серед них був й танкер Leruo.