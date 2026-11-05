У ніч на 5 листопада (з 18:00 4 листопада) противник атакував двома керованими авіаційними ракетами Х-35 з акваторії Чорного моря та 128 ударними БпЛА типу Shahed (65 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське, Чауда.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 105 ворожих БпЛА типу Shahed (48 із них – реактивні), Гербера, дронів інших типів, декілька ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває!

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.