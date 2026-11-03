В Україні до 10 листопада переважатиме прохолодна погода з невеликими плюсовими температурами вдень, але потім в більшості областей очікується потепління, яке супроводжуватиметься періодичними дощами. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, передає УНН.

За прогнозом синоптикині, 4 листопада температура повітря вночі та вдень становитиме приблизно +5…+9 за Цельсієм. У південних і південно-східних областях, а також на Закарпатті очікується +9..+12 за Цельсієм.

Через домінування потужного антициклону на ім’я Клаус, центр якого розташований над Північним морем, у середу в Україні опадів не передбачається. Лише в Криму завтра очікуються дощі. Важлива деталь! Завтра практично повсюди в Україні очікується сильний вітер північного напрямку, а ми з вами знаємо, що посилення вітру відчутно знижує температуру повітря. Тому шалики та каптури завтра – обов’язково – додала Наталка Діденко.

Водночас у столиці за словами синоптикині 4 листопада опадів не передбачається, але буде рвучкий північний вітер, тоді як максимальна температура повітря коливатиметься в межах +6..+8 градусів за Цельсієм.

До кінця поточного тижня в Україні переважатиме холодна погода із невеликими плюсами вдень. Найближчими вихідними вночі можливі невеликі мінуси. Щоб трохи порожевіли щоки від теплішого прогнозу, нагадаю, що після 10-го листопада у більшості областей України очікується потепління. Це потепління буде вологим, із періодичними дощами, проте ми зовсім не проти комфортніших градусів від атмосфери) Підіть помацайте батареї, а раптом вони вже теплі) – резюмувала синоптикиня Наталка Діденко.