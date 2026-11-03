Рашисти продовжують працювати над своїм аналогом Starlink, й тепер з’ясувалось, що вони таємно розробляють новий супутник “Рассвет-4”, який ймовірно має прийти на заміну “Рассвет-3”, які виявились “проблемними”.

Про це пише Defence Express.

Російська адміністрація подала заявку до Міжнародного союзу електрозв’язку із реєстрацією нової супутникової мережі RASSVET-4, яка за опублікованими даними, передбачає розгортання угруповання з 374 апаратів на висоті 800 км, що будуть розташовані на 17 орбітальних площинах, по 22 супутники в кожній.

Однак можемо зробити припущення, що цю заявку радше буде сприймати не як реєстрацію ще однієї нової супутникової мережі, а як реєстрацію нового ще не представленого космічного апарата “Рассвет-4”. Він, судячи з усього, буде працювати разом із супутниками “Рассвет-3” в межах однієї мережі “Рассвет”.

Ілюстративне зображення супутника “Рассвет-3”

Судячи з опублікованих даних, “Рассвет-4” це не кардинально новий супутник, а модернізована та доопрацьована версія “Рассвет-3”, з огляду на отримані дані після розгортання 32 апаратів в межах двох запусків у березні та липні цього року.

Як відомо, ці 32 супутники “Рассвет-3” досі мають деякі проблеми зі розгортанням та виведенням на заплановані орбітальні позиції. Так, нещодавно впав вже другий супутник “Рассвет-3”, а ті 30, які залишаються на орбіті, й досі не зайняли заплановані позиції на висоті 800 км.

Загальна картина по висотах орбіт супутників “Рассвет-3” першого та другого запуску

Наразі публічно про розробку “Рассвет-4” у компанії “Бюро 1440” не оголошували. Проте, у вересні цього року представники компанії повідомляли про те, що ведуть роботи над покращеною версією “Рассвет-3”.

Повертаючись до російської заявки до міжнародного союзу електрозв’язку, то у ній рашисти розкрили деякі характеристики антен “Рассвет-4”. Зокрема, частоти, характеристики променів, та те що цих променів буде 12, з яких 7 налаштовані на передавання, та ще 5 на приймання.

Момент розгортання супутників “Рассвет-3” з космічної ракети “Союз 2.1Б” 23 березня 2026 року

Але, наразі це всі відомі подробиці про майбутні “Рассвет-4”. Тому зараз залишається лише очікувати на додаткові подробиці про ці нові супутники, а також на їх офіційне представлення самими рашистами.

Не виключено, що вже наступним запуском, без попередження, на орбіту можуть відправитись саме ці нові “Рассвет-4”. А наступний запуск очікується вже найближчим часом.

“Молния-2” із погнутим невідомим предметом на борту, який може виявитись терміналом супутникового зв’язку. Фото – Сергій “Флеш”

Але попри те, що предмети схожі на наземні термінали супутникового зв’язку “Рассвет”, від нещодавна почали помічати на російських дронах, до повноцінної роботи цього угрупування залишається ще багато часу.