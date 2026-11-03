Рашисти продовжують працювати над своїм аналогом Starlink, й тепер з’ясувалось, що вони таємно розробляють новий супутник “Рассвет-4”, який ймовірно має прийти на заміну “Рассвет-3”, які виявились “проблемними”.
Про це пише Defence Express.
Російська адміністрація подала заявку до Міжнародного союзу електрозв’язку із реєстрацією нової супутникової мережі RASSVET-4, яка за опублікованими даними, передбачає розгортання угруповання з 374 апаратів на висоті 800 км, що будуть розташовані на 17 орбітальних площинах, по 22 супутники в кожній.
Однак можемо зробити припущення, що цю заявку радше буде сприймати не як реєстрацію ще однієї нової супутникової мережі, а як реєстрацію нового ще не представленого космічного апарата “Рассвет-4”. Він, судячи з усього, буде працювати разом із супутниками “Рассвет-3” в межах однієї мережі “Рассвет”.
Судячи з опублікованих даних, “Рассвет-4” це не кардинально новий супутник, а модернізована та доопрацьована версія “Рассвет-3”, з огляду на отримані дані після розгортання 32 апаратів в межах двох запусків у березні та липні цього року.
Як відомо, ці 32 супутники “Рассвет-3” досі мають деякі проблеми зі розгортанням та виведенням на заплановані орбітальні позиції. Так, нещодавно впав вже другий супутник “Рассвет-3”, а ті 30, які залишаються на орбіті, й досі не зайняли заплановані позиції на висоті 800 км.
Наразі публічно про розробку “Рассвет-4” у компанії “Бюро 1440” не оголошували. Проте, у вересні цього року представники компанії повідомляли про те, що ведуть роботи над покращеною версією “Рассвет-3”.
Повертаючись до російської заявки до міжнародного союзу електрозв’язку, то у ній рашисти розкрили деякі характеристики антен “Рассвет-4”. Зокрема, частоти, характеристики променів, та те що цих променів буде 12, з яких 7 налаштовані на передавання, та ще 5 на приймання.
Але, наразі це всі відомі подробиці про майбутні “Рассвет-4”. Тому зараз залишається лише очікувати на додаткові подробиці про ці нові супутники, а також на їх офіційне представлення самими рашистами.
Не виключено, що вже наступним запуском, без попередження, на орбіту можуть відправитись саме ці нові “Рассвет-4”. А наступний запуск очікується вже найближчим часом.
Але попри те, що предмети схожі на наземні термінали супутникового зв’язку “Рассвет”, від нещодавна почали помічати на російських дронах, до повноцінної роботи цього угрупування залишається ще багато часу.