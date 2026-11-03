Офіс генерального прокурора завершив підготовку матеріалів для екстрадиції колишнього народного депутата України Дмитра Святаша. Про це повідомили в ОГП у відповідь на запит журналістів “Схем” (проєкт “Радіо Свобода”).

За даними ЗМІ, українські прокурори вже передали Швеції пакет документів.

В Офісі генерального прокурора зазначили, що Київський апеляційний та Вінницький міський суди “оперативно розглянули відповідні питання й ухвалили необхідне процесуальне рішення”. Журналісти пояснюють, що в першому випадку йдеться про рішення від 30 жовтня 2026 року. Цим рішенням Київський апеляційний суд, який розглядає апеляцію на вирок Святашу, підписав запит про видання екснардепа для забезпечення його участі у кримінальному провадженні.

28 жовтня Вінницький міський суд підготував і підписав клопотання про видання Святаша зі Швеції для притягнення до кримінальної відповідальності за обвинуваченням у державній зраді й пособництві державі-агресору, додали журналісти.

В ОГП також повідомили, що до групи прокурорів, яка веде справу в апеляційній інстанції, додатково долучили прокурорів Офісу генерального прокурора, відповідальних за міжнародну співпрацю, і це “дозволило забезпечити комплексне опрацювання міжнародно-правових аспектів справи”.

“Подальші етапи процедури належать до компетенції уповноважених органів міжнародного співробітництва, зокрема шведської сторони”, – ідеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, Екснардеп Святаш, якого затримали у Швеції, прилетів туди на концерт Стіві Вандера (ВІДЕО)