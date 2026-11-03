Військовий омбудсмен Ольга Решетілова повідомила, що “у пункті дислокації військової частини, на який вчора нападав ошалілий натовп, окрім мобілізованих, знаходились військовослужбовці, які пройшли бої за Маріуполь, Азовсталь, російський полон і повернулися в стрій. Захищати свою державу, цивільне населення, українських дітей”.

-Населення ж віддячило їм плювками, яйцями, вибитими вікнами і матюкливими підлітками.

Чи були порушення щодо військовослужбовців, які повернулися із СЗЧ, новобранців, щодо процедур і етапів проходження ними служби, – ми встановимо у межах перевірки.

Чи зможемо ми відновити довіру між військом і суспільством, яка вкотре підірвана вчорашніми подіями, – питання відкрите.

Очевидно, кожному і кожній потрібно докласти до цього зусиль. Не кожен і не кожна хочуть це робити, – зазначила Решетілова.

Представники Офісу Військового омбудсмана працювали вчора у тимчасовому пункті дислокації військової частини Національної гвардії України у Петропавлівській Борщагівці, а також у госпіталі, куди були доставлені четверо військовослужбовців.

-Перевірка має встановити, за яких обставин новобранці, які очікували на проходження БЗВП, та військовослужбовці після СЗЧ потрапили до пункту дислокації. Окрему увагу буде приділено обставинам проходження військово-лікарської комісії, обґрунтованості висновків щодо придатності до військової служби з огляду на стан здоров’я, а також обставинам самовільного залишення військової частини та процедурі повернення до військової служби, повідомили в Офісі.

-Водночас наголошуємо, застосування сили до військовослужбовців та напад на військовий об’єкт є неприпустимими, події у Петропавлівській Борщагівці потребують жорсткого реагування правоохоронних органів у межах компетенції.

Особи, чиї протиправні дії будуть встановлені, повинні відповідати за них у передбаченому законом порядку.

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