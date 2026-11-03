За результатами відкритого конкурсу на посаду Генерального директора Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» наглядова рада Товариства ухвалила рішення про призначення нового керівника – генерал-лейтенанта Івана Юрійовича Гаврилюка.

Пошук, добір та попередню оцінку кандидатів здійснювало українське представництво міжнародної компанії Amrop Partnership – однієї з провідних світових консалтингових мереж, що спеціалізується на пошуку керівників вищої ланки та розвитку лідерства.

Рішення про призначення нового Генерального директора ухвалено наглядовою радою за підсумками конкурсного відбору та фінальних співбесід із кандидатами.

Іван Гаврилюк має багаторічний досвід військової служби, управлінської діяльності та роботи у сфері оборони. Його професійний досвід і глибоке розуміння потреб Сил оборони України є важливими передумовами для подальшого розвитку Укроборонпрому, нарощування виробничих спроможностей підприємств та зміцнення оборонно-промислового комплексу держави.

Призначення нового керівника є черговим кроком у послідовній трансформації Укроборонпрому в сучасну, ефективну та конкурентоспроможну оборонну компанію.

Нагадаємо, Іван Гаврилюк раніше обіймав посади заступника та першого заступника міністра оборони за часів Умєрова, Шмигаля та Федорова.