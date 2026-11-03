Польському журналісту Лукашу Варзесі заборонили в’їзд до України на три роки. Він намагався потрапити до України в межах навчально-ознайомчої поїздки польських медійників.

Про це повідомили сам Лукаш Варзеха, Центр Мєрошевського та пише polsatnews, передає Громадське.

Лукаш Варзеха вирушив із Польщі до Києва зранку в понеділок, 2 листопада. Журналіст планував взяти участь у навчальній поїздці для журналістів, яку організували Центр Мєрошевського та Український інститут.

Згодом журналіст повідомив, що його затримали на польсько-українському кордоні.

Варзеха заявив, що провів на кордоні понад сім годин, і зрештою йому повідомили про трирічну заборону на в’їзд, яку видала Служба безпеки України. Він додав, що рішення СБУ було ухвалене з міркувань безпеки.

Як пише Onet, Варзеха вважає, що за інцидентом стоять певні групи в Києві. «Хтось в українських структурах безпеки дуже прагне підірвати розвиток кращих польсько-українських відносин. Я хотів би висловити свою думку відкритим політикам та лідерам громадської думки в Україні. На жаль, мені не дали такої можливості», — підсумував він.

У Центрі заявили, що список журналістів, запрошених до участі у візиті, був попередньо узгоджений з Українським інститутом, який підпорядковується МЗС, а потім переданий відповідним державним органам України. На етапі підготовки заперечень щодо Варзехи не висловлювали.

Там також натякнули, що це може негативно вплинути на польсько-українські відносини.

«Поважаючи суверенне право України розв’язувати питання про в’їзд на її територію, ми водночас звертаємо увагу на те, що обмеження щодо роботи журналістів можуть викликати широкий резонанс у ЗМІ та створювати простір для коментарів, які негативно впливають на добросусідські польсько-українські відносини», — йдеться в заяві.

Політик із польської партії «Конфедерація» Славомір Менцен закликав польське Міністерство закордонних справ втрутитися в ситуацію.

«Хто завгодно може звідти потрапити до Польщі, а українців турбує Варзеха? Ми впускаємо українців, які говорять про Польщу набагато гірші речі, ніж Варзеха про Україну», — сказав депутат.

Лукаш Варзеха є польським журналістом та публіцистом правих поглядів. Він неодноразово вдавався до критики політики Польщі щодо підтримки України.