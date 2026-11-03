Російський удар по Запоріжжю вплине на ситуацію зі світлом на Миколаївщині та Дніпровщині. Про це попередив голова Спілки споживачів комунальних послуг.

Жителям цих територій варто готуватися до того, що час без світла значно збільшиться і сягатиме майже повної доби, в ефірі Ранок.LIVE попередив Олег Попенко.

-У цих трьох областях будуть найбільші проблеми.

Експерт наголосив, що енергетична ситуація в цих регіонах і до обстрілу була складною, а тепер відключення стануть максимально жорсткими, залишаючи споживачам лише кілька годин зі світлом. В першу чергу це стосується Запорізької і Дніпропетровської областей.