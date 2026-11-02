Протягом дня 2 листопада (із 06.30 по 19.00) противник атакував Україну 171 ударним БпЛА (103 із них — реактивні), Гербера та дронами інших типів, а також 10-ма S8000 Бандероль/Дань-Т.

Як повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ, за попередніми даними, протягом вказаного періоду, протиповітряною обороною збито/подавлено 139 БпЛА (78 із них – реактивні), вісім S8000 Бандероль/Дань-Т.

Близько 20 ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває!



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