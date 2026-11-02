У суботу, 31 жовтня, командною першістю з фехтування на рапірах завершився Кубок України, який упродовж шести днів приймав Ужгород.

За підсумками командних змагань представники Миколаївщини здобули дві нагороди у жіночій та чоловічій першостях, повідомили в управлінні молоді та спорту Миколаївської ОВА.

Так, жіноча команда «Динамо-1» – переможець жіночих командних змагань.

Миколаївська жіноча команда «Динамо-1» у складі Аліни Полозюк, Кіри Пронь, Мілани Степовик та Анастасії Єрофєєнко стала переможницею Кубка України. У напруженому фінальному поєдинку миколаївські рапіристки здолали команду ДШВСМ «Ля Флєш» з рахунком 42:41.

Чоловіча команда «Динамо-1» – срібний призер чоловічих командних змагань.

Миколаївська чоловіча команда «Динамо-1» у складі Єлізара Дирди, Богдана Болдарєва, Михайла Гуріна та Максима Коржового посіла друге місце. У фіналі миколаївські рапіристи поступилися команді ЦСК ЗСУ з рахунком 33:45.

Як повідомляло Інше ТВ, Кубок України з фехтування: миколаївські шаблісти і шаблістки – з нагородами (ФОТО)