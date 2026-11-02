Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 2 листопада 2026 року.

Особовий склад:

близько 1 592 770 (+2 500) осіб

Озброєння та військова техніка:

Танки: 12 452 (+1)

Бойові броньовані машини: 25 629 (+7)

Артилерійські системи: 51 801 (+46)

РСЗВ: 2 251 (+2)

Засоби ППО: 1 731 (+1)

Літаки: 452

Гелікоптери: 356

Безпілотні системи та ракети:

Наземні робототехнічні комплекси: 3 063 (+9)

БпЛА оперативно-тактичного рівня: 592 541 (+936)

Крилаті ракети: 5 140

Морська техніка:

Кораблі та катери: 35

Підводні човни: 2

Техніка забезпечення:

Автомобільна техніка та автоцистерни: 169 110 (+371)

Спеціальна техніка: 4 863 (+2)

У дужках зазначено втрати за минулу добу. Дані уточнюються.