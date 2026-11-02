Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 2 листопада 2026 року.
Особовий склад:
близько 1 592 770 (+2 500) осіб
Озброєння та військова техніка:
Танки: 12 452 (+1)
Бойові броньовані машини: 25 629 (+7)
Артилерійські системи: 51 801 (+46)
РСЗВ: 2 251 (+2)
Засоби ППО: 1 731 (+1)
Літаки: 452
Гелікоптери: 356
Безпілотні системи та ракети:
Наземні робототехнічні комплекси: 3 063 (+9)
БпЛА оперативно-тактичного рівня: 592 541 (+936)
Крилаті ракети: 5 140
Морська техніка:
Кораблі та катери: 35
Підводні човни: 2
Техніка забезпечення:
Автомобільна техніка та автоцистерни: 169 110 (+371)
Спеціальна техніка: 4 863 (+2)
У дужках зазначено втрати за минулу добу. Дані уточнюються.