Сили оборони України забезпечили режим тиші на Херсонщині під час гуманітарної місії в Олешках.

Про це офіційно повідомили у Генштабі.

В рамках запровадженого режиму припинення вогню для гуманітарної операції в Олешках підрозділи Сил оборони України забезпечили дотримання режиму тиші і діяли виключно в межах досягнутих домовленостей.

У результаті, гуманітарні вантажі доставлено за призначенням, а українці та українки, які виявили бажання виїхати з Олешок, повернулися на підконтрольну Україні територію.

Противник натомість використав гуманітарну паузу для облаштування своїх позицій. За час режиму тиші зафіксовано ротацію російських підрозділів, укріплення позицій, розширення антидронових засобів на дорогах і нарощування логістики, зокрема підвезення боєприпасів.