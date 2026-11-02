Президент США Дональд Трамп заявив, що в разі перемоги Демократичної партії на проміжних виборах він має намір блокувати усі її пропозиції в Конгресі.

Про це він сказав в інтерв’ю телеведучій каналу FoxNews Міранді Девайн для її подкасту Pod Force One, пише ЛБ.

“Якщо це станеться, я стану Містером Вето”, – наголосив Трамп.

Він пояснив, що вважає, що постійні вето змусять демократів “укласти угоду” з президентом. За його словами, після того як демократи “протягом місяця або двох” отримуватимуть вето на свої законодавчі ініціативи, вони будуть змушені сісти за стіл переговорів.

New York Post звернуло увагу, що за час час свого другого президентського строку Трамп наклав вето лише на два законопроєкти. Під час першого терміну він скористався цим правом 10 разів.