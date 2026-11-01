Папа Римський Лев XIV привітав успішне завершення гуманітарної місії в Олешках на Херсонщині та висловив сподівання, що співпраця сторін сприятиме новим ініціативам задля миру.

Про це понтифік заявив після молитви на площі Святого Петра у Ватикані, пише Vatican News, передає ЛБ.

“Цими днями було проведено гуманітарну місію на користь цивільного населення міста Олешки. Сподіваюсь, щоб співпраця між сторонами, завдяки якій став можливим цей необхідний гуманний жест, сприяла зростанню бажання до діалогу та привела до нових конкретних ініціатив на користь миру”, – сказав Папа.

Також Лев XIV закликав вірян молитися до Діви Марії за всіх, хто потерпає від воєн у різних частинах світу.