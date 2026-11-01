Українські військові за останні три дні атакували три російські НПЗ, які разом забезпечують близько 10% нафтопереробних потужностей РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на український Telegram-канал, який займається OSINT-аналітикою Dnipro Osint.

Так, під удари потрапили Кстовський і Новокуйбишевський нафтопереробні заводи, а також підприємство “Башнефть-Новойл”. Їхня сумарна річна потужність становить близько 33 млн тонн нафти.

За даними Dnipro Osint, атаки мають масштабний характер: під час одного удару з ладу можуть виходити одразу кілька технологічних установок. Йдеться як про обладнання для первинної переробки нафти, так і про установки вторинного циклу.

У каналі зазначають, що так завершилося так зване “енергетичне перемир’я”. Протягом двох тижнів Україна утримувалася від ударів по російських НПЗ на прохання адміністрації президента США.

Водночас, як наголошують аналітики, Росія не припиняла атак на Україну. Російські дрони “Герань” і ракети продовжували завдавати ударів, унаслідок яких гинули люди, а українці залишалися без електроенергії, води й тепла.