Українські фігуристи влаштували справжній прорив на етапі Гран-прі в канадській Келовні. Наші спортсмени двічі за один день переписали національні досягнення, які трималися десятиліттями.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Кирило Марсак у чоловічому одиночному катанні показав феноменальний результат. Після четвертого місця у короткій програмі (83.67 бала) українець здобув 142.73 бала за довільний виступ. Із підсумковою сумою в 226.4 бала Марсак замкнув топ-5 змагань, зупинившись за 22.22 бала від медалі.

Потрапляння Кирила до п’ятірки найсильніших стало найкращим результатом України в чоловічому катанні на рівні Гран-прі за останні 26 років. Востаннє подібне вдавалося Дмитру Дмитренку ще у 2000 році на турнірі NHK Trophy в Японії.

Не менш яскраво виступила спортивна пара – Софія Голіченко та Артем Даренський. Вони посіли шосте місце в короткій програмі (58.34) та увійшли до топ-5 у довільній (102.39). Загальний результат у 160.73 бала приніс їм підсумкове шосте місце.

Цей результат став найкращим для України у спортивних парах за останні 17 років – із часів “срібла” Тетяни Волосожар і Станіслава Морозова на Гран-прі США у 2009 році.

Крапку у виступах української збірної в Канаді поставлять Ірина Підгайна та Артем Коваль у танцях на льоду. Довільна програма в цій дисципліні стартує в ніч з 1 на 2 листопада о 00:15 за київським часом.