Федеральна комісія зі зв’язку США (FCC) проголосувала за запровадження обмежень для випробувальних лабораторій, органів сертифікації телекомунікаційного обладнання та організацій, що акредитують лабораторії. Про це повідомляє Кореспондент.

Нові правила заборонять установам, розташованим у Китаї та інших економіках, які США віднесли до категорії “невзаємних”, проводити тестування, сертифікацію та акредитацію для FCC. Обмеження набудуть чинності у грудні 2028 року.

Міністерство торгівлі Китаю в п’ятницю зажадало від Вашингтона негайно скасувати ці заходи.

У відомстві заявили, що FCC, попри заперечення Пекіна, продовжує запроваджувати обмеження, спрямовані проти Китаю. На думку китайської сторони, такі дії порушують “важливий консенсус”, досягнутий лідерами країн, серйозно підривають стабільність торговельно-економічних відносин між КНР і США та порушують роботу глобальних ланцюгів постачання.

За оцінкою відомства, нові обмеження призведуть до подорожчання тестування, збільшення строків постачання та оновлення продукції. У підсумку це позначиться на американських компаніях і споживачах.

У міністерстві заявили, що Китай залишається готовим врегулювати суперечку шляхом консультацій, і закликали США враховувати позицію галузі та дотримуватися ринкових принципів.

“Якщо американська сторона наполягатиме на своєму, Китай вживе подальших необхідних заходів і рішуче захищатиме свої законні права та інтереси”, – попередив офіційний представник відомства.