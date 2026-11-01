Машина дров об’ємом 5 кубів обійдеться в середньому приблизно у 12–18 тисяч гривень. Звичайно, багато що залежить від породи дерева – дрова з дуба чи граба будуть дорожчими. Але, незважаючи на те, що ціни на дрова знову виросли, це найдешевший варіант для опалення невеликого приватного будинку, особливо, якщо заготовляти їх самостійно.

Про це УНІАН переконує голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

“Дрова – це найпростіше та найдешевше, чим можна опалювати будинок. У людини, яка живе в приватному секторі, частина дров залишається у дворі: це сад, обрізані гілки і так далі. Частину дров та хмизу можна назбирати на вільних ділянках”, – зазначив він, додавши, що іноді у людей в селі немає грошей, аби дозволити собі інший варіант опалення.

Багато залежить від того, коли саме людина купує дрова, адже ціни на них міняються залежно від пори року.

“Тому тут питання: коли ви купуєте дрова і як ви їх заготовляєте в селі. Якщо ви їх заготовляєте влітку, то, звісно, це буде набагато дешевше”, – сказав Олег Попенко, додавши, що багато залежить від породи дерева та продавця.

Твердолистяні породи (дуб, граб, акація) мають найвищу теплотворність, тому коштують найдорожче. М’які породи (сосна, вільха, осика) обійдуться значно дешевше.

Окремо експерт звертає увагу на ціну доставки дров до будинку.

“Зараз доставка коштує більше, ніж самі дрова. Наприклад, машина дров об’ємом 5 кубів обійдеться приблизно у 12–18 тисяч гривень”, – каже фахівець. При цьому, за його словами, п’яти кубів дров може вистачити, щоб перезимувати у невеликому приватному будинку.

За розрахунками експерта, газове опалення в цілому виходить дорожче, ніж дрова.

“Опалення будинку площею 80 квадратних метрів обходиться в середньому у 50 гривень за квадрат. Тобто загальні витрати на газ складатимуть приблизно 4000 гривень на місяць”, – говорить Олег Попенко.

Проте опалювальний сезон триває не лише три зимових місяці. Сюди слід додати другу половину жовтня, повний листопад та щонайменше половину березня.

“Фактично п’ять місяців опалювального сезону, по 4000 на місяць, обійдуться у 20 000 гривень за умови постійного проживання”, – вважає спеціаліст.

Альтернативні варіанти – пелети та електрика

У питанні опалення багато що залежить від фінансових можливостей людини, яка мешкає у приватному будинку. Це особливо стосується опалення пелетами.

Звичайний твердопаливний котел не можна просто так переобладнати під пелети. Водночас якісний напівавтоматичний пелетний котел з прив’язкою до інтернету та автоматичною подачею коштує, за словами Попенка, від 150 000 до 250 000 грн.

Пелети мають специфічну форму, розмір і швидкість згоряння. Саме тому звичайний дров’яний чи вугільний котел не може ефективно та безпечно їх спалювати.

“Якщо ми кажемо “пелети” – це вже інша історія, зовсім інший рівень розрахунків. Таку покупку не потягнуть 90% чи навіть 95% українців. Ніхто не буде встановлювати пелетний котел просто так – лише за наявності грошей”, – зазначає Олег Попенко.

Експерт також не радить покладатися в питанні опалення виключно на електроприлади – через ситуацію в енергосистемі.

“Електрифікація – це третій рівень, який потрібно розглядати з точки зору опалення в приватному секторі. Тобто спочатку дрова або газ, а потім таки електрифікація”, – говорить фахівець в сфері ЖКГ.