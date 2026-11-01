У Великій Британії волонтери випустили невелике стадо європейських зубрів у ліси в графстві Кент в рамках експерименту. Він виявився настільки вдалим, що тварин взяли на роботу “лісниками”.

Про це пише видання Brightside, передає Телеграф. Зазначаться, що така робота подобається і тваринам, і людям.

У липні 2022 року, в рамках проєкту двох благодійних організацій з охорони дикої природи, в ліси Вест-Блін та Торнден поблизу Кентербері, графство Кент, було випущене невелике стадо європейських зубрів. Метою було дослідження впливу цих тварин на навколишнє середовище. Виявилось, що зубри дуже допомагають лісам оновлюватись та розростатись. Тож цих тварин “офіційно” взяли на роботу по догляду за місцевою флорою.

У бізонів також є посадова інструкція та функціонал. Вони валять дерева, коли труться об них, що звільняє простір і дає доступ світлу до кущів, трави та іншої рослинності. Зламаний сухостій також стає домівкою для інших рослин і тварин. Місцеві лісники зазначають, що така робота дуже подобається тваринам. За два роки стадо збільшилось до восьми особин: трьох самок, бика, а також чотирьох телят, що народились вже в цих лісах.

Зубри на роботі у Великій Британії. Фото Charles J. Sharp/Wikimedia Commons

Що відомо про цих тварин

Бізо́н європе́йський, або зубр (Bos bonasus) — європейський вид роду биків (Bos). Зубри історично мешканці змішаних лісів.

В сезон розмноження бики риють копитами землю, труться об дерева та б’ються між собою. Як і в людей вагітність триває 9 місяців. В корови народжується одне зубренятко, яке вона рік вигодовує молоком. Статевої зрілості зубри досягають у шестирічному віці, іноді раніше. Більшу частину дня зубри сплять чи дрімають, зазвичай на пашу чи до водопою вони йдуть під вечір, за три-чотири години до заходу сонця.

Зубри на відпочинку. Фото Вікіпедія

Зубри були доведені до статусу видів під загрозою зникнення через надмірний і некерований промисел. У більшості країн зникнення зубра відбулося протягом 17-19 століть, і остаточно вид був донищений у багатьох місцях під час Першої світової війни.

Самиця з зубреням. Фото Вікіпедія

Різкому скороченню поголів’я зубрів в Україні в перші роки незалежності сприяло не тільки браконьєрство, а й впровадження дозволеного комерційного полювання на цих тварин у 1991 році. Мінприроди України дозволило проводити комерційний відстріл зубрів під виглядом селекційного відстрілу. Таке полювання дозволялося не тільки громадянам України, але й іноземним мисливцям. Такі ініціативи перетворились на справжнє їх винищення.

Зубр. Фото Вікіпедія

Зараз ця велична тварина занесена до “Червоної книги України”, “Червоної книги Міжнародного Союзу Охорони Природи” та “Європейського Червоного списку”. Популяція зубрів в Україні перебуває під особливим природоохоронним статусом і контролюється на державному рівні.