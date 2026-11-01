-Наші далекобійні санкції – у Ростовському регіоні. Уражено комбінат Каменський – підприємство російського ОПК, яке залучене до виробництва ракет, – повідомив президент Зеленський.

Було також уражено й комплекс «Панцир-С2» та командно-штабну машину системи С-400 «Тріумф». Загальна вартість уражених об’єктів ППО – близько 70 мільйонів доларів.

-Дякую воїнам СБУ та іншим складовим Сил оборони за влучність! Справедливо захищаємося від російської агресії та робимо все, щоб зменшити можливості Росії її продовжувати.