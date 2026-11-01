Згідно з прогнозами глобальних центрів прогнозування ВМО (Всесвітньої метеорологічної організації), існує майже 100-відсоткова ймовірність того, що Ель-Ніньйо зберігатиметься до лютого 2027 року. Організація зазначає, що винятково теплі води в тропічній частині Тихого океану сприяють його подальшому посиленню.

Про це пише угорське Player із посиланням на Всесвітню метеорологічну організацію (ВМО).

ВМО повідомляє, що в центральній та східній частинах екваторіальної зони Тихого океану індекс «Ніньо 3.4» (який вимірює аномалії температури поверхні моря) у період із травня по липень перевищував норму в середньому на 1,5°C, а в самому липні — на 2,0°C. У період із кінця липня до середини серпня щотижневі показники демонстрували додатні аномалії приблизно на рівні 2,2–2,6°C.

У певних районах температура води під поверхнею океану в липні та на початку серпня була більш ніж на 8°C вищою за середні показники. ВМО стверджує, що температурні умови як на поверхні, так і під нею, вказують на збереження та подальше посилення цього явища.

За даними ВМО, це вперше, коли оцінка ситуації, пов’язаної з явищами Ель-Ніньйо/Ла-Нінья, дала настільки однозначний прогноз, що відображає повний консенсус у межах розгалуженої мережі прогнозування організації.

Ель-Ніньйо — це періодичне підвищення температури поверхні моря у східній частині Тихого океану, що супроводжується послабленням пасатів. Це природне кліматичне явище, яке зазвичай виникає кожні два–сім років і, як правило, триває до одного року. Воно може суттєво змінювати характер опадів і температурні режими в усьому світі, а також підвищувати ризик повеней, посух, екстремальної спеки та інших небезпечних погодних явищ.

За словами Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, Ель-Ніньйо «посилюється просто на наших очах», а наукові дані не залишають сумнівів у тому, що планета увійшла в незвідані води, які стають дедалі теплішими.

Селесте Сауло, Генеральний секретар ВМО, заявила, що організація — у співпраці з національними метеорологічними та гідрологічними службами — активізує заходи з підготовки та раннього попередження у зв’язку з цим надзвичайним явищем.

Вона підкреслила, що сама лише інтенсивність Ель-Ніньйо не визначає тяжкість його наслідків для конкретної країни чи регіону. Його вплив залежить від географічного розташування та пори року, а також може змінюватися під дією інших кліматичних чинників, зокрема умов в Індійському та Атлантичному океанах. Згідно з багатомодельними прогнозами Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) на період із вересня по листопад, імовірність встановлення температур, вищих за середні, зростає майже на всіх ділянках суходолу; водночас характер розподілу опадів може відображати атмосферну реакцію, притаманну потужному явищу Ель-Ніньйо, що сформувалося в Тихому океані.

Як повідомляло ІншеТВ, за прогнозами метеорологів, зима 2026–2027 років у Європі буде переважно теплою, вологою та з дефіцитом снігу, але з високим ризиком різких арктичних вторгнень.

Але синоптики попереджають, що загальний м’який фон не виключає короткочасних, але дуже сильних морозів. Ель-Ніньйо може дестабілізувати полярний вихор, що ближче до кінця зими (січень–лютий) здатне спричинити вторгнення арктичного холоду або рясні снігопади в гірських районах.

Аномальне тепло прогнозують на початку сезону. Потужне (рекордне) явище Ель-Ніньйо у поєднанні з позитивною фазою Індоокеанського диполя сприятиме тому, що грудень може стати рекордно теплим, а зимові холоди настануть із запізненням.

Більша частина сухопутної Європи та України очікується з температурами вище за кліматичну норму. Але прогнозується підвищена кількість вологи та дощів у першій половині зими, проте в більшості регіонів Європи та на Балканах фіксуватиметься дефіцит сніжного покриву.