29 жовтня та в ніч на 30 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили пускову установку ОТРК «Іскандер-М» у Курській області рф, склади боєприпасів і матеріально-технічних засобів, а також ремонтні підрозділи противника.

Що саме уражено:

Пускова установка ОТРК «Іскандер-М» у районі перевантаження балістичних ракет, район Фатежа, Курська область рф

Склади боєприпасів армії рф, район н.п. Малоянисоль, Донецька область, район н.п. Новоєгорівка, Харківська область та район н.п. Ганусівка, Луганська область

Склад матеріально-технічних засобів окупантів, район Біловодська, Луганська область

Ремонтний підрозділ противника, район Рубіжного, Луганська область

Ремонтно-відновлювальна база російського агресора, район н.п. Писарівка, Луганська область.

Чому це важливо: кожна знищена пускова установка «Іскандер-М» зменшує спроможність армії рф завдавати балістичних ударів по українських містах. Ураження ремонтних підрозділів ускладнює противнику відновлення пошкодженої техніки та її повернення на фронт, а втрата складів боєприпасів знижує його вогневі можливості.

Робота по ключових військових цілях противника триватиме до повного припинення збройної агресії росії проти України.