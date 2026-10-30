У росіян — мінус найновіший багатоцільовий винищувач п’ятого покоління Су-57.

За повідомленнями OSINT-каналів, 29 жовтня на аеродромі «Ахтубінськ» під час запуску двигунів сталася «нештатна ситуація», внаслідок якої загорівся російський винищувач п’ятого покоління.

Су-57 (за кодифікацією НАТО: Felon — «Злочинець») — російський багатоцільовий винищувач п’ятого покоління, розроблений ОКБ Сухого. Літак створений для знищення всіх видів повітряних, наземних та надводних цілей із використанням технологій малопомітності (стелс).

Головні характеристики та виробництво

Статус програми: Перший політ прототипу відбувся у 2010 році. Серійне виробництво розпочалося у 2019 році, а перші зразки передали до ПКС РФ наприкінці 2020 року.

Кількість: Станом на кінець 2026 року випущено понад 50–54 одиниці (включно з дослідними прототипами). Чинний контракт передбачає постачання 76 літаків до 2028 року.

Двигуни: На перших етапах літак оснащували двигунами АЛ-41Ф1. Наразі триває поступове впровадження двигуна другого етапу — АЛ-51Ф1 (відомого як «Виріб 30»).

Основні технічні параметри

Максимальна швидкість: до 2 600 км/год (M=2,45).

Дальність польоту: до 4 500 км (без дозаправки).

Внутрішні відсіки: Озброєння (ракети класу «повітря-повітря» та «повітря-поверхня», зокрема Х-59М2) розміщується всередині фюзеляжу для зменшення радіолокаційної помітності. Літак також має 30-мм автоматичну гармату.

Інциденти та втрати у 2026 році

Протягом 2026 року зафіксовано кілька серйозних інцидентів та втрат літаків цього типу:

29 жовтня 2026 року: Один Су-57 повністю згорів на військовому аеродромі Ахтубінськ (Астраханська область) внаслідок позаштатної ситуації під час запуску двигунів.

23 липня 2026 року: Винищувач розбився у Московській області під час тренувального польоту (за повідомленнями, через помилковий вогонь власної ППО).

Весна 2026 року: Ще два борти дістали серйозні пошкодження або були уражені під час ударів по аеродрому Шагол у Челябінській області.