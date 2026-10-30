Поліція Фінляндії розпочала кримінальне розслідування проти Tuike Finland Oy, дочірньої компанії Google, через вирубку лісу під дата-центри. Про це повідомляє поліція Фінляндії, передає УНН.

Цього тижня було розпочато кримінальне розслідування на підставі запиту про проведення розслідування від Агентства з питань ліцензування та нагляду. Справа розслідується за статтею “забруднення навколишнього середовища”. До поліцейського управління міста Оулу надійшло п’ять запитів про проведення розслідування, пов’язаних із проектом будівництва центру обробки даних у Мухосі, і всі вони розглядаються в рамках одного кримінального розслідування – йдеться у повідомленні.

Справа розслідується за статтею “забруднення навколишнього середовища”, яка також охоплює можливі менш тяжкі склади злочинів, пов’язані з цією справою. Інші можливі склади злочинів будуть уточнені пізніше під час попереднього розслідування.

За попередніми даними, у процесі дренажу та управління водними ресурсами на будівельному майданчику проекту центру обробки даних компанії Tuike Finland Oy були виявлені неясності та недоліки. У ході попереднього розслідування, серед іншого, з’ясовуються обставини, пов’язані з зазначеними питаннями.

З огляду на масштаб справи, передбачається, що попереднє розслідування триватиме довго, і його планується завершити впродовж 2027 року.