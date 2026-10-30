Для евакуації людей з окупованих Олешок на Херсонщині, де проходить гуманітарна місія, підготували 25 автобусів на 750 місць, а також автомобілі швидкої допомоги для маломобільних груп населення.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, зараз українська та російська делегації перебувають в Армянську, де координують подальші дії в межах гуманітарної місії. До висвітлення подій долучилися журналісти з трьох країн.

«Наразі все підготовлено на високому рівні. Ми веземо гуманітарну допомогу для місцевих жителів міста Олешки. Наше головне завдання — забезпечити, щоб ця допомога дійшла до кожної людини, яка її потребує», — зазначив Лубінець.

Він додав, що особливу увагу приділяють людям похилого віку, людям з інвалідністю та всім, хто через стан здоров’я чи інші обставини не може самостійно подбати про себе.

Мешканцям, які бажають залишити Олешки, нададуть можливість безпечно виїхати. Водночас ті, хто вирішив залишитись у місті, можуть залишитися та отримають необхідну гуманітарну підтримку.