На одній із вулиць обласного центру молодик забрав пакунок, у якому вже були розфасовані та підготовлені для розкладання наркоречовини. Слідчі затримали фігуранта у процесуальному порядку та вже повідомили про підозру. За скоєне чоловікові загрожує до 12 років ув’язнення.

Як пише Поліція Миколаївської області, під час відпрацювання території міста, 28 жовтня, інспектори сектору реагування патрульної поліції відділення поліції № 5 Миколаївського райуправління помітили молодика, який, побачивши поліцейських, намагався втекти та перекинути посилку із логотипом поштового перевізника через огорожу житлового будинку.

Поліцейські наздогнали хлопця та викликали на місце події слідчо-оперативну групу відділення поліції № 1 Миколаївського райуправління.

Під час першочергових слідчих дій поліцейські вилучили у фігуранта пакунок, у якому містилися вже розфасовані та підготовлені для подальшого розкладання згортки та ємності із рідиною загальною вагою понад 245 грамів. За результатами експрес-тесту криміналісти встановили, що вказані речовини є наркотичними.

Правоохоронці встановили, що фігурант їх заздалегідь придбав з метою подальшої реалізації. Вилучене направили на проведення відповідних експертиз.|

Слідчі затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та за процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Миколаєва повідомили йому про підозру у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах – ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Поліцейські встановлюють шляхи надходження наркоречовин до підозрюваного та коло осіб, причетних до протиправної діяльності.

Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід.

Триває досудове розслідування.