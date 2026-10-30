Ціни на нафту зросли в п’ятницю, 30 жовтня, і очікується четвертий місяць зростання поспіль, після того, як атака на танкер в Ормузькій протоці підкреслила ризики для поставок, що зберігаються, через американо-ізраїльську війну проти Ірану, яка триває вже восьмий місяць. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у грудні, термін дії яких спливає у п’ятницю, подорожчали на 1,20 долара, або на 1,04%, до 116,08 долара за барель станом на 3:23 GMT (5:23 за Києвом). Активніший січневий контракт подорожчав на 1,39 долара до 112,19 долара.

Ф’ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 1,37 долара, або на 1,34%, до 103,37 долара.

Протягом місяця ціни на нафту марки Brent зростали майже на 11%, а на нафту WTI — на 14%.

У п’ятницю танкер в Ормузькій протоці – ключовому морському шляху для постачання нафти і палива з Перської затоки – був підірваний вибуховими пристроями, прикріпленими з невеликого судна, повідомила UKMTO. Особу нападників поки не встановлено.

“Бойові дії, що продовжуються, в районі Ормузької протоки на тлі сумнівів у життєздатності дипломатичного шляху підтримують високі ціни на нафту в очікуванні ескалації конфлікту в найближчі тижні”, — заявив Саул Кавонік, керівник відділу енергетичних досліджень MST Marquee.

У четвер хусити заявили про атаки на кілька об’єктів у Саудівській Аравії, включаючи найбільший нафтопереробний завод у Рас-Танурі, нафтопереробний завод у Рабігу і виробничий об’єкт в Абкайку, що належить державній компанії Saudi Aramco, у той час як очолювана Саудівською Аравією коаліція заявила, що перехопила крилату ракету, запущену хуситами в напрямку західного регіону королівства.

Президент США Дональд Трамп заявив у четвер, 29 жовтня, що віцепрезидент Джей Ді Венс звернувся до Ірану з проханням допомогти країні отримати медикаменти після того, як американські ЗМІ повідомили, що Венс написав листа головній посадовій особі з безпеки Тегерана з проханням відновити мирні переговори.

Іран отримав листа від Венса, але поки не відповів на нього, повідомило напівофіційне інформаційне агентство країни Tasnim, додавши, що Тегеран хоче, щоб США виконали його умови, і “будь-яка позиція, що суперечить цим умовам, є неприйнятною”.

На тлі побоювань щодо безпеки на Близькому Сході компанії ExxonMobil та Chevron скасували плани своїх керівників відвідати найбільшу нафтову виставку Об’єднаних Арабських Еміратів наступного тижня, повідомили Reuters два джерела, знайомі із ситуацією.