Як повідомляло ІншеТВ, Третя залізнична катастрофа в Іспанії з початку року – 64 загиблих, 179 поранених (ФОТО, ВІДЕО). Під час рятувальної операції виявили ще 4 тіла загиблих.

Іспанські ЗМІ оприлюднили записи переговорів між машиністами та диспетчерським центром за кілька хвилин до катастрофи 28 жовтня. В цей день швидкісний поїзд, що прямував із Мадрида до Севільї, врізався в потяг, який стояв на колії. Унаслідок зіткнення загинули щонайменше 68 людей, десятки зазнали поранень, пише ВВС.

На борту одного з поїздів, який експлуатує державна компанія Renfe, перебували 397 пасажирів. Попереду нього на тій самій лінії був поїзд приватної компанії Iryo, у якому було 147 пасажирів.

За попередніми даними, через збій у системі автоматичної сигналізації, тобто через комп’ютерну несправність, усі поїзди на цій ділянці зупинили.

Однак, за словами міністра транспорту Іспанії, згодом поїзду Renfe “помилково” дали дозвіл продовжити рух.

Аудіозаписи розмов між диспетчерським центром на вокзалі “Аточа” в Мадриді та двома машиністами оприлюднили іспанські ЗМІ, зокрема El País і RTVE.

Із них можна зробити висновок, що одному швидкісному поїзду дали дозвіл на рух попри те, що інший потяг, який перебував приблизно за 25 км попереду, зупинився.

В одному із записів диспетчер наказує машиністу поїзда Renfe AVE відновити рух на звичайній швидкості після усунення технічних несправностей.

Підпис до фото,Аварія поїзда поблизу Урди стала найбільшою залізничною катастрофою в Іспанії з 2013 року

“Вимкніть і знову увімкніть систему LZB. Відновіть рух. Потім продовжуйте рух під керуванням системи BSL [резервна система сигналізації] у звичайному режимі”, — каже диспетчер машиністу.

Машиніст уточнює: “На звичайній швидкості?”

Диспетчер відповідає: “Так”.

Підпис до фото,Один із вагонів поїзда Renfe AVE був наскрізь пробитий залізничною рейкою

Систему сигналізації та безпеки LZB розробили в Німеччині для руху на високих швидкостях. Її також використовують на високошвидкісних залізницях Іспанії.

Як повідомляє El País, на високошвидкісній магістралі Мадрид–Севілья, де сталася катастрофа, нині проводять масштабну модернізацію. У рамках цього систему LZB замінюють на більш досконалу Європейську систему управління рухом поїздів (ERTMS).

Водночас безпека на залізниці не залежить від якоїсь однієї технології, а лінія, де сталася трагедія, оснащена й іншими системами, зазначає видання.

Bloqueo de Señalización Lateral (BSL) — це резервна система інтервального регулювання руху поїздів, яку використовують у разі збою автоматичної системи сигналізації або передавання даних.

На ще одному аудіозаписі машиніст іншого поїзда, компанії Iryo, повідомляє диспетчеру, що зв’язок із системою керування поїздом втрачено і потяг не рухається.

“Поїзд стоїть перед вхідним світлофором на станції Урда”, — каже машиніст диспетчеру. Після обміну репліками диспетчер дає вказівку “продовжити рух” у штатному режимі.

Згідно з пізнішим записом, машиніст Iryo знову зв’язується з диспетчерським центром і повідомляє, що, як і раніше, не може зрушити поїзд з місця.

“Система [безпеки] не піддається керуванню. Тому я й далі стою перед вхідним світлофором”, — пояснює він.

Цей запис свідчить про те, що диспетчера повідомили: поїзд Iryo залишається на місці в той час, коли до нього наближається склад компанії Renfe.

El País зазначає, що поїзд AVE отримав вказівку відновити рух о 8:36, ще до того, як підтвердили, що поїзд Iryo почав віддалятися.

Крім того, потяг рухався зі звичайною швидкістю, а не відповідно до протоколу безпеки “рух із візуальним контролем” (proceed by sight), дотримання якого могло б запобігти аварії.

Міністр транспорту Іспанії Оскар Пуенте у середу заявив, що рішення дати вказівку поїздам відновити рух без будь-яких обмежень швидкості було “незрозумілим”.

У зв’язку з катастрофою в Іспанії влада оголосила триденну жалобу, яка розпочалася в четвер.

Аварія в середу стала найсерйознішою залізничною катастрофою в країні з 2013 року, коли на околиці Сантьяго-де-Компостела на північному заході Іспанії загинули 80 людей.

Прем’єр країни Педро Санчес назвав неприйнятним те, що цього року в Іспанії вже сталася друга велика катастрофа: у січні внаслідок зіткнення двох поїздів неподалік Кордови загинули 46 людей.

Вона сталася на тій самій лінії Мадрид–Севілья, що й аварія в середу, але значно південніше.

Рятувальники працювали всю ніч при світлі прожекторів, розрізаючи металеві вагони в пошуках постраждалих; особи багатьох загиблих у катастрофі поки що не встановлені, і для їхньої ідентифікації може знадобитися ДНК-експертиза.

Підпис до фото,Служби екстреної допомоги працювали всю ніч, розбираючи завали в пошуках постраждалих

За даними міністерства внутрішніх справ Іспанії, на місце катастрофи направили сотні співробітників для надання допомоги в рятувальних роботах; для пошуку постраждалих і розбору завалів використовуються дрони та гелікоптери.

Свідки розповідали, що бачили людей, які плакали та стікали кров’ю, а також пасажирів, які застрягли у своїх сидіннях, і клуби диму, що заповнювали вагони. Один з вагонів загорівся.

Після інциденту більшість політичних партій Іспанії призупинили виборчі кампанії напередодні парламентських виборів наприкінці листопада.

Винятком стала ультраправа партія Vox. Її лідер Сантьяго Абаскаль заявив, що партія не братиме участі у спробах “використати жалобу, щоб змусити замовкнути критику” на адресу залізничної інфраструктури країни.

Підпис до фото,У середу ввечері протестувальники зібралися біля будівлі Міністерства транспорту в Мадриді

За даними іспанського телеканалу TVE, минулої ночі близько 1 500 людей зібралися біля будівлі Міністерства транспорту Іспанії в столиці; телеканал повідомив, що демонстранти переважно вимагали відставки Санчеса та Пуенте.

Поліція застосувала сльозогінний газ для розгону натовпу після того, як протестувальники почали кидати пляшки та запускати сигнальні ракети.

Повідомлень про постраждалих або затриманих не надходило.

Очікується, що машиністи поїздів у четвер проведуть запланований страйк.

Іспанська профспілка машиністів поїздів Semaf заявила, що страйк буде проведено “на захист безпеки на залізниці”.

Лідер головної опозиційної Народної партії Іспанії Альберто Нуньєс Фейхоо заявив: “Іспанія має право знати, що відбувається з її інфраструктурою”.

Пізно ввечері в середу родичі й далі намагалися зібрати інформацію про пасажирів, які перебували в потягах.

Цивільна гвардія Іспанії відкрила пункти в Мадриді, Толедо, Севільї та Кордові для опрацювання повідомлень про зниклих безвісти.

“Пріоритет — встановлення особи зниклих безвісти та взяття зразків ДНК, щоб знайти їхніх родичів”, — йдеться в повідомленні служби в соцмережі X.

У Брюсселі приспустили прапори Європейського Союзу. Європейська комісія назвала це “знаком європейської солідарності” в період жалоби в Іспанії.