Сьогодні, 28 жовтня 2026 року, в центральній частині Іспанії (регіон Кастилія-Ла-Манча, провінція Толедо) сталося масштабне зіткнення двох швидкісних поїздів.

За даними служби надзвичайних ситуацій автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча, кількість загиблих досі невідома, на зараз називають 64 загиблих і 179 поранених.

Представники Цивільної гвардії, які перебувають на місці події, повідомили, що внаслідок зіткнення перекинулися щонайменше чотири вагони.

Аварія сталася на ділянці між Лос-Єбенес і Урдою. За попередньою інформацією, яку джерела в Міністерстві транспорту передали іспанським медіа, поїзд AVE компанії Renfe міг врізатися ззаду в поїзд Iryo.

Після зіткнення два вагони Iryo зійшли з рейок.

У поїзді Renfe перебувало 397 пасажирів, а в поїзді Iryo — 146 або 147 пасажирів (разом із немовлям).

Попередня розглядається версія, що включає поєднання людської помилки та можливого збою в роботі системи сигналізації.

Що кажуть очевидці

Пасажир на ім’я Мігель, який, за його словами, їхав разом із кількома колегами в останньому вагоні одного з потягів, розповів іспанській радіостанції COPE, що вони “почули потужний гуркіт, справді величезний удар, який тривав близько 10 секунд, ніби потяг ось-ось зійде з рейок”, пише ВВС.

“Через праве вікно ми побачили понівечений потяг. Припускаю, що це був інший склад”, – додав він.

17-річна дівчина на ім’я Едуарда, яка їхала в одному з потягів, розповіла мовнику Cadena Ser, що на місці аварії панував “хаос” і що вона бачила загиблих та постраждалих під вагонами.

“Багато людей не могли вибратися. Я чула крики… Це було жахливо”, – сказала вона.

“Це була катастрофа… Я чула, як люди кричали від паніки”.

Третя велика залізнична катастрофа із загиблими в Іспанії з початку року

Це не перша велика залізнична катастрофа в Іспанії за останні роки. У січні 2026 року на півдні країни сталося зіткнення двох швидкісних поїздів, унаслідок якого загинули 46 людей, ще понад 70 зазнали поранень.

Тоді один із потягів зійшов з рейок і виїхав на сусідню колію, де зіткнувся із зустрічним складом. Розслідування причин аварії тривало кілька місяців, а серед можливих версій називали технічну несправність або проблеми із залізничною інфраструктурою.

Пол Кірбі, цифровий редактор BBC в Європі зазначає, що катастрофа в Адамусі стала наймасштабнішою залізничною трагедією в Іспанії з 2013 року та поставила під сумнів безпеку на високошвидкісній залізничній мережі країни, якою вона особливо пишається.

Нинішня аварія сталася ще південніше, але знову за участю поїзда Renfe та складу приватного оператора Iryo.

“Обставини двох катастроф суттєво відрізняються. В Адамусі причиною стала тріщина на колії, тоді як в Урді, за попередніми даними, ймовірно, стався збій у роботі систем безпеки.

Втім, нова трагедія знову породила серйозні запитання щодо безпеки іспанських залізниць”, – пише Кірбі.