За останні місяці фондові ринки Китаю втратили трильйони доларів на тлі зростання занепокоєння щодо майбутнього штучного інтелекту – на тлі змагання Пекіну зі Сполученими Штатами за домінування в цій галузі, пише ЛБ.

Індекс STAR 50, що відстежує показники технологічних та інноваційних компаній на Шанхайській фондовій біржі, з червня впав на 40%. Інші індекси, що охоплюють великі компанії, за той самий період знизилися приблизно на 20%.

За даними Bloomberg, через це стрімке падіння з травня китайський фондовий ринок втратив 2,4 трильйона доларів.

Як повідомляє Goldman Sachs, на акції компаній, пов’язаних зі штучним інтелектом, припадає понад 40% вартості фондових ринків Китаю та Гонконгу. Це означає, що будь-яке знецінення в цьому секторі спричинить хвилю потрясінь на всьому внутрішньому ринку.

Цей спад свідчить про те, що, попри всі зусилля уряду, спрямовані на розвиток технологічного сектору Китаю – особливо тих галузей, що використовують можливості штучного інтелекту, – внутрішня економіка не має достатнього потенціалу для підтримки стрімкого зростання ринку.

Уряд Китаю здійснив масштабні інвестиції у сферу ШІ; зокрема, було створено державний інвестиційний фонд із капіталом 60 млрд юанів, який уже цього місяця почав фінансувати вітчизняних розробників.

Однак китайські споживачі демонструють стійке небажання витрачати кошти в багатьох секторах економіки, зокрема й у технологічному, через що чимало технологічних компаній стикаються з труднощами в отриманні прибутку.

Відсутність прибутків – одна з кількох причин масового розпродажу акцій. Ще однією причиною є загроза того, що західні країни – насамперед США – можуть розширити обмеження щодо китайських технологій.

США заборонили ввезення людиноподібних роботів із Китаю, посилаючись на ризики для національної безпеки. Також, за наявною інформацією, розглядається можливість заборони використання китайських компонентів у центрах обробки даних. Китай значною мірою залежить від експорту, тому обмеження з боку США завдають шкоди його вітчизняним компаніям, яким і без того важко реалізувати достатній обсяг продукції на внутрішньому ринку.